An Igor Levits Seite: Ein Augsburger Cello-Talent spielt im Orchester beim Festival der Nationen

Plus Lysander Francescatti spielt Klavier, ist Domsingknabe, aber seine größte Leidenschaft gilt dem Cello. Jetzt tritt er im Orchester mit Star-Pianist Igor Levit auf.

Von Veronika Lintner

Lysander Francescatti setzt sich an den schwarzen Flügel und legt die Finger auf die Tasten. Was er zu spielen beginnt, ist dabei alles – nur nicht Beethoven. Er schlägt Jazz-Akkorde an, die Töne schweben zum offenen Zimmerfenster hinaus in den Spätsommerabend. „Ich liebe es, zu improvisieren“, sagt der 15-Jährige. Sich sein eigenes Werk bauen, eine Architektur aus Harmonien konstruieren, das gefällt dem jungen Mann. Bald aber wird er wieder nach Noten spielen, so wie Beethoven sie schrieb. Dann wird der Pianist Igor Levit auf der großen Konzertbühne am Flügel sitzen – und Lysander Francescatti darf an seiner Seite spielen. Allerdings nicht auf dem Klavierhocker, sondern mitten im Orchester. Francescatti ist ein vielseitiges Musiktalent, seine größte Liebe gilt aber: dem Violoncello. Beim „ Festival der Nationen“ in Bad Wörishofen spielt der Augsburger Cellist in einem Sinfonieorchester, das Igor Levit begleiten wird.

Lysander Francescatti spielt im vbw-Orchester mit

Eine „musikalische Nationalmannschaft Bayerns“, so beschreibt sich das Vbw-Orchester selbst. Talente im Alter von elf bis 17 Jahren haben hier die Chance, sich zu beweisen, beim Festival im Kursaal von Bad Wörishofen. An zwei Wochenenden hat das Auswahl-Ensemble schon gearbeitet, an diesem Donnerstag folgt die erste Probe mit Igor Levit. „Für mich ist er einer der größten Beethoven-Interpreten“, sagt der Cellist Francescatti über den Pianisten Levit. Der Name ist eine Marke, Levit steht für junge, engagierte Musik. Der Berliner mischt sich in politische Diskussionen ein, wehrt sich gegen Antisemitismus, spielte schon mal Gratis-Konzerte im digitalen Live-Stream. Ein Idol für viele.

