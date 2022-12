Parktheater

In Augsburg gibt es den "Stein der Weisen" zu entdecken

Plus Diese Oper hat gleich mehrere Komponisten-Väter, darunter Mozart. Und Schikaneder war ihr Librettist. Rüdiger Lotter und die Hofkapelle München führen das Stück nun auf.

Von Stefan Dosch

Alle Welt kennt Emmanuel Schikaneder als Librettisten von Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Die Zauberflöte“. Schon weniger bekannt ist, dass der vielseitig begabte Theatermann mehrfach in Augsburg bei verschiedenen Theaterkompanien zugange war, unter anderem für das Theater am Lauterlech in der Jakobervorstadt. Noch weit weniger geläufig ist die Kenntnis der zahlreichen Werke, für die Schikaneder ebenfalls Libretti verfasste, darunter auch eine Oper mit dem Titel „Der Stein der Weisen oder: Die Zauberinsel“.

