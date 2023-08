Musik

vor 31 Min.

Alex Wesselsky blickt in Demut auf 20 Jahre Eisbrecher zurück

Plus Der Augsburger Alex Wesselsky und seine Band feiern einen runden Geburtstag. In der langen Zeit war die Formation mit vielen Weltstars unterwegs und hamsterte zwei goldene Alben ein.

Von Wolfgang Langner Artikel anhören Shape

In den Schoß gefallen ist Alex Wesselsky nichts. "Es war ein harter, steiniger Weg mit allen Höhen und Tiefen", sagt er und wirkt dabei nachdenklich. "Du brauchst auch immer Glück. Heute blicke ich in Demut zurück", schiebt der Frontmann der Rockband Eisbrecher, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, hinterher. In diesen 20 Jahren ist viel geschehen. Die Band tourte mit Größen wie Alice Cooper oder Iron Maiden. Dazu wurden Alben wie "Die Hölle muss warten" (2012) oder "Schock" (2015) mit Gold ausgezeichnet. Insgesamt produzierte Eisbrecher neun Studioalben, seit 2011 beim großen Label Sony. Der charismatische Sänger Wesselsky wurde dazu von Peter Maffay vor einigen Jahren als Schurke Arktos für das Musical Tabaluga engagiert. Vor Kurzem bekam er eine Gastrolle für die Fernsehserie "Hubert ohne Staller", die im nächsten Jahr über den Bildschirm flimmert.

Wesselsky, der vor seiner Eisbrecherzeit zehn Jahre bei der Band Megaherz gesungen hat, ist in Augsburg geboren und in Eichenau bei Fürstenfeldbruck aufgewachsen. Derzeit lebt er bei seiner Mutter in Langweid. Der Erfolg von Eisbrecher hat viel mit ihm zu tun. Wesselsky ist ein Menschenfänger, im positiven Sinn, einer, der auf die Leute zugeht. Deshalb ist er nicht nur Sänger, sondern auch Entertainer auf der Bühne. Seine sonore Stimme erledigt den Rest. "Das soll jetzt nicht angeberisch klingen, aber ich denke, ich bin der erfolgreichste Augsburger Rockmusiker. Ich kenne von hier sonst keine Band, die auf Wacken oder auf ihrer eigenen Tour vor 5000 Leuten spielt", so Wesselsky, der Eisbrecher auch als bayerische Band bezeichnet. Das ist ihm wichtig: "Dazu zählen auch Spider Murphy, die Sportfreunde Stiller und Schandmaul. Das bringt weiß-blaues Kolorit in die Restrepublik."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen