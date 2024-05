Newspodcast

Weniger Leerstand am Stadtmarkt +++ Augsburger Nachtleben: Ziemlich ruhig +++ Sinkende Immobilienpreise

Von Tyra Webster

Wir schauen auf den Leerstand am Stadtmarkt und auf das Nachtleben in Augsburg. In der Folge ziehen wir auch Bilanz bezüglich Immobilienpreise in der Region. Außerdem sprechen wir über den aktuellen CDU Bundesparteitag und Friedrich Merz.

