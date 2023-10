Augsburg

vor 17 Min.

Pizzeria nineOfive am Augsburger Fuggerplatz stellt Insolvenzantrag

Plus Daniel Hackbarth wollte sich mit dem Restaurant nineOfive am Augsburger Fuggerplatz einen Traum erfüllen. Jetzt muss er die Pizzeria aufgeben.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Ende 2019 gab der Wirtschaftsingenieur Daniel Hackbarth seinen Job beim Augsburger Roboter-Bauer Kuka auf, um am Fuggerplatz das Lokal nineOfive zu eröffnen. Er dachte, sein Traum von der eigenen Gastronomie, die freien Flächen im historischen Köpfhaus am Fuggerplatz sowie das Konzept von nineOfive seien "das perfekte Match" - also die perfekte Kombination. Doch dann kam Corona und es folgten Mietschulden - und die Inflation. Daniel Hackbarth musste Insolvenz anmelden. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Hinter dem nineOfive steckt ein Franchise-Konzept, bei dem neapolitanische Pizza auf Wein trifft. "Ich habe das in einer anderen Stadt gesehen und dachte mir, warum gibt es so etwas nicht in Augsburg?", erzählt Hackbarth im Rückblick. Pizza sei schließlich etwas für jeden. Als das Kaffeehaus Anno am Fuggerplatz ausgezogen war und die Immobilie leer stan, habe er deshalb zugeschlagen, die Räume gepachtet und losgelegt. "Ich habe mich in das Angebot von nineOfive und die Immobilie verliebt. Das schien perfekt." Ende November 2019 öffnete er das Restaurant - um kurz darauf wegen Corona wieder zu schließen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen