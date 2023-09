Protest bei Wahlkampfveranstaltung der AfD im Zeughaus

Die Augsburger AfD hat zu einem Event Landtagsabgeordnete Katrin Ebner-Steiner als Rednerin geladen. Die Töne der Demonstranten vor dem Zeughaus und im Saal sind scharf.

Die Polizei kennt das Szenario bereits aus vergangenen Tagen. Mitglieder der Antifaschistischen Offensive Bayern (Antifa) hatten am Wahlstand der AfD in der Augsburger Fußgängerzone bereits mehrmals lautstark protestiert. Dass die meist jungen Demonstranten aus der linken Szene auch am Samstagabend vor dem Zeughaus aufliefen, war erwartbar. Entsprechend hatten sich rund 20 Beamte der Einsatzhundertschaft vor dem Gebäude postiert, um den Ablauf der Abendveranstaltung der AfD mit Landtagsabgeordneter Katrin Ebner-Steiner als Gastrednerin gewährleisten zu können. Sowohl vor der Tür als auch im Saal fielen harten Worte.

Als "Nazi-Pest" und "Rassistenpack" beschimpften rund 50 Demonstranten vor dem Zeughaus die eintrudelnden AfD-Politiker und deren Gäste. AfD-Bezirkstagskandidatin Gabrielle Mailbeck aus Augsburg ließ es sich nicht nehmen, die Protestierenden zu filmen. Eine Besucherin ging sichtlich genervt mit schüttelndem Kopf in das Gebäude hinein.

Eine Antifa-Gegendemonstration vor dem Zeughaus rief die Polizei auf den Plan. Foto: Annette Zoepf

Dort begrüßte der Augsburger AfD-LandtagskandidatAndreas Jurca die etwa 60 Besucher der Veranstaltung. Jurcas Blessuren im Gesicht sind inzwischen verheilt. Jurca war Mitte August nachts in Oberhausen angegriffen worden.

Augsburger AfD-Politiker Jurca spricht den Überfall an

Nach wie vor trägt er an einem Bein eine Schiene. Beim Plakatieren habe er leider nicht mehr helfen könne, teilte er den Anwesenden mit. Und dass es nach der Wahl eine kleine Party geben werden, "diesmal ohne Grillfest und dann wird mit dem Taxi heimgefahren". Jurca hatte damals berichtet, er sei auf dem Heimweg von einem Grillfest von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Die Polizei ermittelt in dem Fall nach wie vor. Gastrednerin Kartrin Ebner-Steiner sprach dazu von einem "wild gewordenen Migrantenmob", der Jurca schwer verletzt habe. Aber die AfD stelle sich dem Sturm, der ihr entgegenblase, entgegen.

Andreas Jurca: Die Wunden im Gesicht sind verheilt. Foto: Annette Zoepf

An dem Wahlkampfabend der Partei, die in Bayern unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht, bekam vor allem die Bayerische Regierung ihr Fett weg - und natürlich die Ampel-Koalition in Berlin. Ebner-Steiner schimpfte über das Gebäudeenergiegesetz, die "Heizungsdiktatur" und über das Abschalten der Atomkraft, sah die Schuld für Inflation und Wohnungsknappheit bei den Regierungsparteien.

Lesen Sie dazu auch

Ebner-Steiner: Auch in Bayern werde der Himmel noch blau

Sie wetterte über die "unkontrollierte Massenzuwanderung von Männern". Überall im Land würden Mädchen und Frauen durch die Hand migrantischer Mörder sterben, behauptete sie. "Europa muss vom Einwanderungskontinent zum Abschiebekontinent werden", so Ebner-Steiner. Die AfD werde die CSU daran messen, ob sie den Zustrom an Flüchtlingen beende. Die Partei wolle in Bayern zulegen. Schließlich sei die AfD bereits in vier Bundesländern mit über 30 Prozent die weithin stärkste Kraft.