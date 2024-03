Prozess in Augsburg

Eine Liebe in Dubai wird zum Fiasko: Mann wird unfreiwillig Betrugs-Helfer

Ein Mann aus Augsburg wurde im Urlaub in Dubai in einen Betrug mit der Masche "Love-Scam" verwickelt.

Plus Ein Augsburger verliebt sich im Urlaub in eine Frau, wird dann finanziell ausgenommen und landet am Ende gar als Angeklagter vor Gericht. Wie konnte das passieren?

Von Klaus Utzni

Liebe macht blind, bereitet ab und an starke Herzschmerzen und kann, wenn sie schiefläuft, im finanziellen Fiasko enden. Manfred S. (Name geändert) hätte, als er während eines Urlaubs in Dubai eine Frau aus Nigeria kennen und lieben lernte, niemals geglaubt, einer Betrügerbande auf den Leim zu gehen. Und er hätte sich nicht im Entferntesten vorstellen können, am Ende dieses wie ein Kartenhaus zusammen gebrochenen Liebestraumes einmal selbst vor Gericht zu stehen. Als Helfershelfer der Täter, systematisch missbraucht als gutgläubiges Werkzeug.

Love-Scamming oder Romance-Scam wird das Vorspielen einer Liebesbeziehung genannt, um Opfer finanziell auszunehmen. Vor allem im Internet auf Single-Börsen werden mit gefälschten Profilen Frauen, aber auch Männer geködert. Aber auch im realen Leben wird die Betrugsmasche genutzt, wie Manfred S. bitter am eigenen Leib zu spüren bekam.

