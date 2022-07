Prozess in Augsburg

vor 17 Min.

Zweifacher Mordversuch: Kickboxerin rettete Partnerin wohl das Leben

In einem Mehrparteienhaus in der Lindenstraße in der Wertachvorstadt soll sich die Tat abgespielt haben.

Plus Ein 64-Jähriger soll versucht haben, zwei Frauen umzubringen. Eine ist Kampfsportlerin, sie überwältigt ihn. Vor Gericht schildern die Frauen das dramatische Geschehen.

Von Klaus Utzni

Carmen S. (alle Namen geändert), 29, hat breite Schultern, muskulöse Oberarme, sie ist 1,72 Meter groß, 69 Kilogramm schwer, schlank und drahtig. Carmen S. ist Kampfsportlerin und Kickboxerin, wie sie selbst nicht ohne Stolz sagt. Die Frau mit leicht getönten Haaren hat ihrer Freundin Julia E., 23, möglicherweise das Leben gerettet. Als Karl S., 64, in seiner Wohnung in der Lindenstraße im Wertachviertel am späten Abend des 23. September 2021 urplötzlich mit einem Fleischermesser auf Julia zusprang und einmal in ihre Richtung stach, reagierte Carmen blitzschnell. Sie stürzte sich auf den Angreifer, riss ihn von hinten zu Boden, warf sich auf ihn und drückte ihm seine beiden Arme auf den Rücken. Karl S. ließ sich wenig später widerstandslos von der Polizei festnehmen.

