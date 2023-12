Mann wird wegen Mordes an Augsburgerin zu lebenslanger Haft verurteilt

Eine Frau aus Augsburg fährt zu ihrem getrennt lebenden Ehemann, kurz darauf stirbt sie an den Folgen eines Kopfschusses. Nun sieht ein Gericht den rätselhaften Fall geklärt.

Anna S. (Name geändert) lebte noch nicht lange in Augsburg, erst ein paar Monate. Sie war im Frühjahr 2015 zu ihrer Mutter ins Univiertel gezogen, zusammen mit ihrer ältesten Tochter. Sie wollte sich hier ein neues Leben aufbauen. Die anderen vier Kinder blieben bei ihrem Mann, den sie verlassen hatte, Srecko S., in München. Anna S. wollte die Kinder nachholen, sie hatte sich deshalb an eine Anwältin gewandt. In der Nacht auf den 4. August 2015 fuhr Srecko S. nach Augsburg, er schlug seiner Ehefrau den Ermittlungen zufolge einen gemeinsamen Familienausflug am nächsten Tag vor. Anna S. folgte ihm mit dem Auto in Richtung München. Wenige Stunden später war die 36-Jährige tot. Nun, mehr als acht Jahre nach der Tat, hat das Landgericht München den Ehemann wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Es war bereits der zweite Prozess in dem Fall.

Anna S. war mit einem Kopfschuss im Schlafzimmer der ehemals gemeinsamen Wohnung des Paares in Haar bei München gefunden worden, ein lange unklarer Fall. War es ein Suizid, ein Unfall, ein Verbrechen? Der Verdacht der Ermittler richtete sich gegen Ehemann Srecko S., bosnischer Staatsangehöriger, heute 64 Jahre alt, doch erst 2020 klagte ihn die Staatsanwaltschaft an. In der ersten Verhandlung 2022 kam die damals zuständige Strafkammer allerdings zu dem Schluss, dass dem Angeklagten die Tat nicht nachzuweisen sei. Die Kammer sah sich außerstande, "mit der nötigen Sicherheit einen Geschehensablauf festzustellen, wie die Geschädigte konkret zu Tode gekommen sein könnte", wie das Landgericht in einer Pressemitteilung erklärte. Verurteilt wurde Srecko S. zwar, allerdings nicht wegen Mordes, sondern wegen des unerlaubten Besitzes der Tatwaffe.

Mord an Augsburgerin: Gericht verurteilte Mann zu lebenslanger Haft

Indes: Die Staatsanwaltschaft ging nach dem Urteil in Revision, ließ es also auf Rechtsfehler überprüfen - und hatte damit Erfolg, die Sache musste also erneut am Landgericht München verhandelt werden, vor einer anderen Kammer. Die sah den Mord jetzt als erwiesen an. Srecko S. hatte die Trennung dem Urteil zufolge nicht akzeptieren können und seine Ehefrau erschossen. Der Angeklagte habe "verschiedene Versionen zu dem Geschehen erfunden", urteilte die Kammer einer Pressemitteilung zufolge. Zunächst habe er berichtet, dass die Getötete sich allein im Zimmer umgebracht habe. "Anschließend gab er an, dass seine Ehefrau sich in seiner Anwesenheit getötet habe, um schließlich zu behaupten, dass der tödliche Schuss im Rahmen eines Gerangels um die Waffe abgegeben worden sei". Objektive Anzeichen für ein Gerangel habe es indes nicht gegeben, einen Suizid schloss die Kammer ebenfalls aus.

Stattdessen kam das Gericht nach zwölf Tagen Hauptverhandlung zu dem Schluss, dass sich Folgendes zugetragen hat: Srecko S. habe in der Tatnacht auf dem Mobiltelefon von Anna S. gesehen, dass sie Kontakt mit einem anderen Mann habe, die Trennung also weiterverfolgte, und den spontanen Entschluss gefasst, sie mit der illegal erworbenen Pistole zu töten. Er habe die Waffe auf die 36-Jährige gerichtet, das Handy in die andere Hand genommen, und ihr in den Kopf geschossen. "Anschließend habe der Angeklagte beschlossen, einen Suizid vorzutäuschen und habe der Getöteten eine Patrone in die Hand gelegt und die Tatwaffe am Boden abgelegt", heißt es weiter. Srecko S. hatte die Tat stets bestritten, sein Verteidiger einen Freispruch verlangt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Verurteilte könnte wiederum Revision einlegen.

