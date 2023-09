Region Augsburg

vor 45 Min.

Nach Drama um geplantes Asylheim: So geht es mit dem Hotel im GVZ weiter

Plus Im GVZ Augsburg sollten Geflüchtete in ein Hotel einziehen – das Vorhaben scheiterte, auch weil der Eigentümer dem Betreiber kündigte. Buchen kann man nun wieder regulär.

Von Jan Kandzora

Als das Select-Hotel im Güterverkehrszentrum Augsburg im Oktober 2022 eröffnete, deutete nichts darauf hin, dass sich bei diesem Neubau so schnell etwas ändern könnte. Die Unterkunft war ja gerade erst errichtet worden, der Mietvertrag des Betreibers, die Hotelkette Novum Hospitality, war auf 20 Jahre festgezurrt. Und doch gab es um das Hotel in den vergangenen Wochen viel Trubel – und offene Fragen, was die Zukunft des Betriebs anging. Erst kündigte das Landratsamt Augsburg an, bis zu 440 Asylbewerber in dem Gebäudekomplex unterbringen zu wollen, dann endete das Vorhaben mit einem Knall. Inzwischen scheint immerhin festzustehen, wie es jetzt weitergeht.

Wie berichtet, entschied sich die Behörde letztlich, das Projekt abzusagen; aus dem Hotel wird also keine Flüchtlingsunterkunft. Als Grund nannte das Landratsamt, dass der Vertragspartner, die Kette Novum Hospitality also, „Konflikte mit dem Eigentümer nicht ausräumen und damit die Überlassung nicht sicherstellen“ könne. Diesem Schritt vorausgegangen war ein Streit zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und den Betreibern des Hotels. So hatte der Geschäftsmann aus dem Iran, dem die Immobilie über seine Firma „Hotel GVZ Augsburg Projekt GmbH & Co. KG“ gehört, der Hotelkette den Mietvertrag gekündigt und zugleich einen Antrag auf einstweilige Verfügung hinterhergeschickt. Er wollte mit diesem rechtlichen Schritt erreichen, dass die Kette und das Landratsamt aus seinem Hotel keine Asylunterkunft machen – wozu es nun ohnehin nicht mehr kommt.

