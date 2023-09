Augsburg/Gersthofen

vor 48 Min.

Wie eine geplante Asylunterkunft im Hotel zum Symbol des Scheiterns wurde

Plus Immer mehr Asylsuchende kommen nach Bayern. Im Kreis Augsburg sollten Geflüchtete in ein Hotel einziehen – das Vorhaben scheiterte. Der Fall zeigt die prekärer Lage der Kommunen.

Ramona Schneidmadl hat Redebedarf nach diesem „Schreck“, der jetzt vorbei ist. Mit ihrer kleinen Tochter an der Hand steht die 33-Jährige am Wahlstand der CSU im Bärenkeller. Ein Stadtteil Augsburgs mit ruhigen Wohnstraßen und vielen Siedlerhäusern, der nur wenige Hundert Meter von dem Hotel im Güterverkehrszentrum entfernt liegt. Dazwischen: Felder und ein kleiner Berg, den die Einheimischen Mount Bärenkeller nennen.

Am Wahlstand erzählt Schneidmadl CSU-Stadtrat Peter Schwab, wie froh sie und viele andere jetzt über das geplatzte Vorhaben mit der Asylunterkunft seien. „Ich denke, bei 100 Flüchtlingen hätte keiner im Bärenkeller etwas gesagt. Aber 440 Männer, das ist eine Menge, vor der alle Respekt hatten“, sagt Schneidmadl, die versucht, an einem Beispiel ihre Ängste auszudrücken. Ihre Mutter sei Zeitungsausträgerin gewesen. „Bei der Vorstellung, dass sie dann morgens allein in der alten Siedlung am Feldrand unterwegs gewesen wäre, bekam ich ein komisches Gefühl. In vielen Ländern, aus denen Geflüchtete kommen, haben Frauen einfach einen geringen Stellenwert.“ Sie wisse, schickt die Erzieherin schnell hinterher, das sei ein heftiges Vorurteil. „Aber wo rühren denn solche her? Von Erfahrungswerten.“ CSU-Stadtrat Peter Schwab hört aufmerksam zu. Der Polizist hat sich viel anhören dürfen in den letzten Tagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen