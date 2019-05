12:16 Uhr

Beste Stimmung bei den Kanuten

Diese vier wollen am Wochenende auf ihrer „Heimstrecke“ am Eiskanal die nächsten Siege einfahren (v. l.): Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein, Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach sowie Elena Apel und Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg.

Vor den Heimrennen am Eiskanal liegt ein Augsburger Quartett in Führung, das große Pläne hat

Von Andrea Bogenreuther

Besser könnte die Stimmung nicht sein bei den Augsburger Slalomkanuten – wenige Tage, bevor sie auf ihrer Heimstrecke am Eiskanal in die entscheidenden Rennen um einen Platz in der Nationalmannschaft gehen. In allen vier olympischen Bootsklassen dominieren nach den ersten zwei von insgesamt vier Wettkampftagen die Paddler aus der Fuggerstadt: Weltmeister Hannes Aigner vom Augsburger Kajak Verein (AKV) im Kajak-Einer der Männer, Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg im Canadier- Einer der Frauen, ihr Vereinskollege Sideris Tasiadis im Canadier-Einer der Männer und schließlich Ricarda Funk im Kajak-Einer der Frauen. Sie startet zwar für den KSV Bad Kreuznach, lebt und trainiert aber seit vielen Jahren in Augsburg und wird somit gern zum „Augsburger Quartett“ gerechnet.

Alle vier können mit den letzten beiden Qualifikationsrennen, die der Verein Kanu Schwaben Augsburg am 4. und 5. Mai (Start jeweils 9.30 Uhr) auf dem Augsburger Eiskanal organisiert, ihren Platz in der Nationalmannschaft sichern. Nur die drei besten Boote aus den vier Rennen in jeder Klasse kommen ins schwarz-rot-goldene Team.

Gleichzeitig ist es auch das erste Casting für die Olympischen Spiele: denn immer nur die drei Fahrer des Nationalteams haben die Chance, 2020 auch in Tokio zu starten. Bereits Anfang Oktober 2019 soll der eine Olympiastarter in jeder Bootsklasse feststehen. „Die Qualifikation läuft so früh, weil wir die Vorbereitungszeit in Tokio intensiv nutzen wollen. Denn schon von Oktober bis Mai nächsten Jahres gibt es einige Trainingsblöcke. Da wollen wir gleich mit den richtigen Leuten hinfahren“, erklärt Bundestrainer Thomas Apel, „deshalb sollen die Olympiastarter schon nach der Weltmeisterschaft 2019 feststehen“.

Aigner kann ruhig schlafen

So dürfte sich manch deutscher Spitzenpaddler, der in den beiden ersten Rennen in Markkleeberg patzte, am Wochenende bereits besonders unter Druck fühlen. Der AKV-Kanute Hannes Aigner gehört nicht dazu. Er konnte mit einem Sieg und einem zweiten Rang schon den Grundstein für einen Platz im Nationalteam legen. „Für mich ist das eine sehr gute Ausgangslage. Ich kann in dieser Woche sicher ruhiger schlafen als die Konkurrenz“, sagt der amtierende Kajak-Weltmeister schmunzelnd.

Ähnlich erging es Sideris Tasiadis in Markkleeberg mit einem Sieg und einem zweiten Rang. Auch wenn das interne Olympia-Duell mit seinem schärfsten Konkurrenten Franz Anton aus Leipzig schon in vollem Gange ist: der Weltranglisten-Erste Tasiadis gegen den Weltmeister Anton. „Keiner von uns darf sich einen Fehler erlauben. Aber ich denke, in Augsburg wird er es schwerer haben. Mein Ziel ist der Gesamtsieg nach allen vier Rennen, um für die Olympia-Qualifikation schon Punkte zu sammeln. Aber das ist kein Selbstläufer“, weiß Tasiadis, dass er um seine dritte Olympia-Teilnahme hart kämpfen muss. Bei den Spielen in London 2012 hatte der Augsburger die Silbermedaille geholt, in Rio war er mit Platz vier knapp an einer Medaille vorbeigefahren. Deshalb will es der 28-Jährige in Tokio ebenso noch einmal wissen wie Hannes Aigner, der in London zu Bronze gefahren war.

Wenn sie weiter so erfolgreich fährt, hätte erstmals auch die 20-jährige Elena Apel von Kanu Schwaben Augsburg eine Chance auf ein Olympiaticket. Trotz zweier Verletzungen im Vorfeld der Qualifikation mit einer Schultereckgelenksentzündung und einer Rückenverletzung hat sie mit zwei Siegen im Canadier-Einer für Aufsehen gesorgt. In Augsburg könnte sie nachlegen. Allerdings muss sie mit ihren Kräften haushalten, denn ähnlich wie Konkurrentin Andrea Herzog startet Apel zusätzlich im Kajak-Einer. „In diesem Jahr liegt mein Fokus schon auf dem Canadier, aber ich wollte meine Vorbereitung und den Wettkampf-Ablauf beibehalten. Denn das bringt mir die nötige Ruhe. Außerdem kann ich mich im Kajak auch noch für das U23-Team qualifizieren. Das will ich mir nicht entgehen lassen“, hat Apel ihre Ziele fest vor Augen.

Von der Jägerin zur „Gejagten“ ist mittlerweile die Kajak-Seriensiegerin Ricarda Funk geworden, seit nun schon drei Jahren die Nummer eins in ihrer Disziplin. „Das macht das Ganze nicht einfacher“, sagt Funk lächelnd mit Blick auf die Rennen am Wochenende, „doch ich habe gelernt, mich auf den Moment zu konzentrieren und nicht nach links und nach rechts zu schauen.“ Denn 2016 hatte die Gesamt-Weltcupsiegerin die Olympia-Qualifikation noch verpasst. Für die Spiele 2020 soll ihr das nicht noch einmal passieren.

