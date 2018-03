vor 36 Min.

Jenik zeigt Zuversicht Lokalsport

Erstes Spiel mit TG Viktoria steht an

Die beiden Augsburger Fußball-Bezirksligisten TSV Haunstetten und TG Viktoria Augsburg starten am Wochenende in die Rückrunde der Saison 2017/18. Das am vergangenen Samstag angesetzte Nachholspiel der TG Viktoria beim TSV Bobingen wurde abgesagt. Zum Auftakt der ersten Punktrunde im neuen Jahr muss der TSV Haunstetten am Samstag (14 Uhr) beim Tabellenfünften FC Wiggensbach antreten. Zur gleichen Zeit gastiert bei der TG Viktoria der offensivstarke Rangzweite TV Erkheim.

Das Team konnte die Erwartungen bisher nicht erfüllen. Mit 23 Punkten auf Platz 12 ging die Mannschaft von TSV-Coach Andreas Ried in die Winterpause. Hauptgrund war die Heimschwäche (zu Hause sieben Niederlagen!). „Das spielerische Potenzial ist ja vorhanden. Aber das Team wirkte des Öfteren bei einem Rückstand verunsichert und konfus“, erklärte TSV-Spartenleiter Günther Schmidt. Kann im Allgäu schon gespielt werden? „In Wiggensbach wäre ich mit einem Remis schon zufrieden. Damit kann man leben“, übt sich Günther Schmidt erst mal in Bescheidenheit. TSV-Trainer Andreas Ried muss neben dem gesperrten Maximilian Murphy auf zwei oder drei weitere Spieler aus beruflichen Gründen verzichten.

Da der bisherige TGVA-Coach Andreas Wessig aus beruflichen Gründen eine Auszeit nehmen muss, startet die TG Viktoria mit einem neuen Trainer-Gespann in die Frühjahrs-Punktrunde. Der neue Chefcoach Andreas Jenik war bisher als Co-Trainer beim Lokalrivalen TSV Haunstetten tätig und sein Assistent Sebastian Hoffmann war jahrelang Stammspieler beim gleichen Verein.

„Zum Auftakt wird die Partie gegen den torhungrigen TV Erkheim eine schwere Heimaufgabe. Aber auf unsere gut funktionierende Defensive ist Verlass, deshalb bin ich optimistisch. Bei meinem Debüt will ich schließlich nicht verlieren“, bekräftigt Andreas Jenik. „Wir brauchen trotz des gesicherten Tabellenstandes (7. Platz, 27 Punkte) durchaus noch einige Zähler, um keine Abstiegsprobleme zu bekommen“, erklärt der neue Viktoria-Übungsleiter. (hw)

