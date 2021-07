Streit um Augsburger Bäderplanungen: Wo soll das 50-Meter-Hallenbad hin?

Plus Im Sportausschuss in Augsburg gibt es eine heftige Diskussion darüber, wie die Sanierung des Spickelbads und die Planung des 50-Meter-Hallenbads weitergeführt werden sollen.

Dirk Wurm stellte sich quer. Der SPD-Stadtrat und ehemalige Sportreferent der Stadt Augsburg, wollte die Bäder-Planungen seines Nachfolgers Jürgen Enniger im Sportausschuss nicht akzeptieren. Nach Wurms Auffassung driftete dessen Beschlussvorschlag weit von jener Vorgehensweise ab, die die Sportpolitiker noch 2019 unter Wurms Ägide nach einer Machbarkeitsstudie favorisiert hatten: die Erweiterung der städtischen Wasserflächen durch den priorisierten Ausbau eines bestehenden Bades zum 50-Meter-Hallenbad oder den Neubau eines solchen Bades. Enniger pocht hingegen darauf, gemäß dem vor zehn Jahren aufgestellen Bädermasterplan priorisiert die Sanierung der bestehenden Bäder mit dem Spickelbad ohne Erweiterung voranzutreiben und parallel dazu die Umsetzung für ein späteres 50-Meter-Hallenbad prüfen zu lassen.