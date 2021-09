Tennis

06:22 Uhr

Der TCA bleibt vorerst Absteiger

Plus Der Deutsche Tennis Bund weist den Einspruch zurück, Augsburg will sich damit aber nicht abfinden. Auch der Gegner aus Würzburg meldet sich zu Wort.

Von Robert Götz

Der TC Augsburg hat den ersten Satz um den Klassenerhalt in der 2. Tennis-Bundesliga Süd am grünen Tisch verloren. Die Einspruchsinstanz des Deutschen Tennis Bundes (DTB) hat den Einspruch des TCA gegen die Niederlage am 30. Juli gegen den TC Blau-Weiß Würzburg zurückgewiesen. Der TCA hat gegen das Urteil bereits Beschwerde eingelegt. Es geht in Satz zwei.

