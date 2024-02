Zwillinge im Ring: Gleiche Optik, gleiche Disziplin, ganz anderer Box-Stil

Plus Im Boxclub Haan trainieren die Augsburger Brüder Max und Alex Melcher mit viel Engagement. In diesem Jahr wollen die Zwillinge verstärkt internationale Einsätze angehen.

Wenn Alex und Max Melcher in den Boxring steigen, müssen selbst Insider ganz genau hinschauen, um die Zwillinge auseinanderzuhalten. "Natürlich werden wir verwechselt, eigentlich schon ziemlich oft", erzählen die beiden 15-jährigen Jungs lachend. Die Brüder sehen sich aber auch ziemlich ähnlich – mit ihrem raspelkurzem Haar und der schmalen athletischen Figur im schwarzen Trainings-Outfit. Nur auf ihren Shirts ist ein klitzekleiner Unterschied auszumachen. An den goldgefassten Sternchen, die ähnlich wie bei den Meistertrikots des FC Bayern München auf ihrer linken Brust prangen. Bei Alex ist einer der aufgeprägten Sterne bereits zur Hälfte mit Gold gefüllt. Ein Zeichen, dass er es bei einer deutschen Meisterschaft – Bronze bei den U17-Titelkämpfen – bereits auf das Treppchen geschafft hat.

Vor fünf Jahren begann im Boxclub Haan die sportliche Karriere der Zwillinge, als erst Max mit dem Sport begann und Alex ein halbes Jahr später dazustieß. Dabei war Alex anfangs mehr dem Streetdance und Hiphop zugetan, doch als er seinem Bruder beim Boxen zuschaute, juckte es ihn auch in den Fäusten. Zumal er als Tänzer gleich die passende Beinarbeit für den Ring mitbrachte. Als dann Grigorij Tuliakov, der Jugend-Cheftrainer im BC Haan, die beiden unter seine Fittiche nahm, ging es mit der Vorbereitung auf die ersten Wettkämpfe schnell voran. "Wir wären bereit gewesen, aber gerade da kam die Coronazeit und wir hatten eine sehr lange Pause von fast eineinhalb Jahren", berichtet Trainer Tuliakov, "so konnten wir erst danach richtig mit den Kämpfen beginnen".