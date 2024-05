Fußball-Bayernliga

Die Hängepartie des TSV Schwaben geht weiter

Plus Der TSV Schwaben Augsburg ist der einzig verbliebene Klub in der Fußball-Bayernliga Süd, der überhaupt aufsteigen kann. Ob die Violetten den Sprung in die Regionalliga wagen, ist weiter offen

Von Walter Brugger

Gespräche hat Max Wuschek zuletzt reichlich geführt, insbesondere in den vergangenen Tagen wurde der Sportliche Leiter des TSV Schwaben Augsburg mit Anfragen von allen Seiten überhäuft. Was nur indirekt damit zu tun hat, dass die Violetten eine herausragende Saison in der Fußball-Bayernliga Süd spielen, sondern viel mehr mit der Frage: Wollen die Violetten überhaupt aufsteigen? Der TSV Schwaben ist nämlich in seiner Liga der einzig verbliebene Klub, der überhaupt noch im Rennen ist. Von den vier Kandidaten, die einen Lizenzantrag für die Regionalliga Bayern gestellt hatten, sind zu Wochenbeginn innerhalb weniger Stunden der SV Erlbach, TSV Nördlingen und FC Deisenhofen ausgeschieden.

"Champions League der Amateure" überfordert die Vereine

Der Hauptgrund dafür ist, dass in der Kürze der Zeit die deutlich gestiegenen Anforderungen des Verbandes nicht erfüllt werden können. Von Investitionen in Höhe zwischen 200.000 und 300.000 Euro ist bei Erlbach und Deisenhofen die Rede, damit deren Spielstätte vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) überhaupt zugelassen wird. Verbandsspielleiter Josef Janker betont wiederum, dass für die vom BFV so titulierte " Champions League der Amateure" nur das Mindestmaß von dem gefordert wird, was in den vier anderen deutschen Regionalligen schon erfüllt werden muss. Letztlich ist auch der BFV in der Zwickmühle, denn die Regionalligen unterstehen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dessen Vorgaben, die bayerische Staffel wird von München aus lediglich organisiert.

