TSV Schwaben muss im Spitzenduell überzeugen

Für Schwabens Spielertrainer Matthias Ostrzolek und sein Team steht am Samstag das Spitzenspiel beim drittplatzierten SV Heimstetten an.

Plus Tabellenführer bekommt es am Samstag mit dem drittplatzierten SV Heimstetten zu tun. Gleichzeitig ist auch der Meisterschaftsfavorit TSV Landsberg im Einsatz. Türkspor-Spiel ist abgesagt.

Von , Herbert Schmoll Fabian Kapfer , Herbert Schmoll

Es ist der Tag der Spitzenspiele in der Fußball-Bayernliga Süd. Spitzenreiter TSV Schwaben Augsburg gastiert am Samstag (14 Uhr) beim SV Heimstetten, der Tabellenzweite und Meisterschaftsfavorit TSV Landsberg hat zur selben Zeit den Vierten TSV Nördlingen zu Gast. Für Spannung dürfte im Jahresendspurt damit gesorgt sein. Die Partie von Ligakonkurrent Türkspor Augsburg zur gleichen Zeit beim TSV Kottern wurde am Freitag kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Zuletzt war den Schwabenrittern dank einer furiosen Aufholjagd nach der Pause ein 3:3-Unentschieden gegen den FC Ismaning und durch die Schützenhilfe von Türkspor Augsburg (1:0 gegen den TSV Landsberg) der Sprung an die Tabellenspitze gelungen. Eine Platzierung, die für den TSV Schwaben Neuland ist, die aber auch eine Bestätigung der guten Arbeit, die an der Stauffenbergstraße geleistet wird, bedeutet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

