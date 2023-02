Kegeln

07:38 Uhr

Rita Spahn schiebt mit der TSG Augsburg keine ruhige Kugel

Plus Die Keglerinnen der TSG Augsburg sind in der Landesliga Vierte. Die 79-jährige Rita Spahn hat mit der TSG schon in der Bundesliga gespielt. Das war vor 33 Jahren.

Von Robert Götz

Rita Spahn kann sich noch gut daran erinnern, als die TSG-Keglerinnen zum letzten Mal in der Bundesliga waren. Das war in der Saison 1989/90. „Wir waren stark ersatzgeschwächt und am Ende haben uns zwei Punkte gefehlt.“ 33 Jahre später spielt Spahn immer noch – mit 79, in der Landesliga. Beim klaren 6:2- (3058:2885) Sieg der TSG Augsburg gegen den Tabellenletzten TSV-SKC Baar-Ebenhausen steuerte sie einen Siegpunkt bei.

