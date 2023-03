Tanzen

18:00 Uhr

Nur Spitzennoten für Augsburger Lateintanzpaar Nina Trautz und Andrey Larin

Plus Nina Trautz wird zum elften Mal deutsche Meisterin, zum dritten Mal mit Andrej Larin. Und das, obwohl es für den Ukrainer schwer ist, sich auf den Sport zu konzentrieren.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Über ein Jahr dauert nun schon der Krieg in der Ukraine – und über ein Jahr sorgt sich Lateintänzer Andrey Larin um seine Familie, seine Eltern und seinen Bruder, die er in seinem Heimatland zurückgelassen hat. Der Bruder durfte nicht ausreisen, die Eltern wollten nicht weg aus Donezk und versuchen, sich durchzuschlagen. Entsprechend belastend ist die Situation für den 32-Jährigen, sich als Profitänzer auf den Sport zu fokussieren. Doch an der Seite der Augsburgerin Nina Trautz gelingt ihm das so überzeugend, dass das Paar in der kurzen Zeit, in der es miteinander tanzt, jetzt zum dritten Mal den deutschen Meistertitel über fünf Tänze bei den Professionals gewonnen hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen