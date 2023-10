Endlich können die Hochzoller Volleyballerinnen auf ihren Heimvorteil bauen

Nach drei Auswärtsspielen in Folge tritt das Drittligateam der DJK Augsburg-Hochzoll erstmals in der Saison in der Zwölf-Apostel-Halle an. Nach drei Siegen sind sie auch gegen Eibelstadt in der Favoritenrolle.

Dass sie der Favoritenrolle gewachsen sind, haben die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll schon mehrmals unter Beweis gestellt. Nicht nur in der vergangenen Saison, als sie mit einer niederlagenfreien Vorrunde die Meisterschaft holten, sondern auch erneut in der aktuellen Spielzeit, in der sie ähnlich erfolgreich begonnen haben. Drei Auswärtssiege hat die Mannschaft von Trainer Fabian Gumpp bereits auf ihr Konto gebracht, mit acht Punkten stehen sie hinter Spitzenreiter Neuseenland Volleys Markkleeberg und dem MTV Rosenheim (jeweils neun Punkte) auf Rang drei. Dem 3:2-Auftakt gegen Sonthofen ließen die Augsburgerinnen jeweils einen 3:1-Sieg gegen Aufsteiger Kleinaitingen und zuletzt gegen den VC Olympia Dresden folgen.

Zum ersten Heimspiel ist auch das Hochzoller Saisonheft fertig geworden

Beste Voraussetzungen also, um als amtierender Meister das erste Heimspiel der Saison zu einem Fest zu machen und erstmals vor heimischen Publikum richtig aufzutrumpfen. "Alles ist bereit, das Saisonheft ist fertig und wir freuen uns richtig auf das erste Heimspiel", sagte Mannschaftsführerin Lynn Drigalski. Gegner ist am Samstag ab 19 Uhr in der heimischen Zwölf-Apostel-Halle in Hochzoll der aktuelle Tabellensiebte TSV Eibelstadt aus dem Landkreis Würzburg.

TSV Eibelstadt hat sich schon mehrmals als hartnäckiger Gegner erwiesen

Gemäß der Tabellensituation in der Dritten Liga Ost scheinen die Rollen klar verteilt zu sein, doch in der vergangenen Spielzeit hatten die Hochzollerinnen mit den Fränkinnen stärker als erwartet zu kämpfen. So kam die DJK Augsburg-Hochzoll in der Vorrunde nur mit viel Mühe noch zu einem knappen 3:2-Heimsieg, auswärts gingen sie bei den hartnäckigen wie heimstarken Eibelstädterinnen mit 0:3 ziemlich deutlich unter. Ein "rabenschwarzer Tag", wie Teambetreuerin Sonja Meinhardt damals konstatierte, der sich in der neuen Spielzeit nicht wiederholen soll.

Vanessa Kulig ist nach Knieverletzung auf dem Weg zurück ins Team

Entsprechend gewarnt ist die Mannschaft von Trainer Fabian Gumpp, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann und vielleicht auch wieder Mittelblockerin Vanessa Kulig zurück im Team hat, die ihre Knieverletzung ausgeheilt hat und auch schon erste Trainingseinheiten mit dem Team mitmachen konnte. Gleichzeitig stehen neben dem Stammpersonal mit der Mittelblockerin Nora Losert und der jungen Diagonalspielerin Caja Karpf weitere Alternativen im Kader bereit.

