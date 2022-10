Volleyball

vor 23 Min.

Hochzoller Volleyballerinnen fremdeln mit der Favoritenrolle

Plus Fünf Spiele, fünf Siege - die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll sind selbst überrascht über ihren Erfolgslauf. Gegen den Tabellenletzten Eibelstadt erwarten sie wieder ein Feuerwerk in eigener Halle.

Von Andrea Bogenreuther

Auch wenn sie sich noch an den Umstand gewöhnen müssen, doch mittlerweile fällt den Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll in nahezu jedem künftigen Saisonspiel die Favoritenrolle zu. Schließlich stehen sie mit fünf Siegen in den bisherigen fünf Spiele unangefochten an der Tabellenspitze der Dritten Liga Ost. Wenn es dann wie am Sonntag auch noch im Heimspiel in der Hochzoller Zwölf-Apostel-Halle (Beginn 14 Uhr) gegen den Tabellenletzten TSV Eibelstadt geht, sind die Rollen klar verteilt.

