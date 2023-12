Ulmer Basketballer verlieren Heimspiel im Eurocup

Der deutsche Basketball-Meister Ratiopharm Ulm hat im Eurocup eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen.

Das Team von Cheftrainer Anton Gavel musste sich am zweiten Weihnachtsfeiertag mit 79:85 (41:40) gegen Turk Telekom Ankara geschlagen geben. Ulm hatte zuvor fünf von sechs Heimspielen in dem Wettbewerb gewonnen, während Ankara in der Fremde fünf von sechs Partien verlor.

Am Dienstag lief in der Arena in Neu-Ulm vieles ganz anders. Trevion Williams (26 Punkte, elf Rebounds) erwischte zwar einen starken Tag, doch das reichte nicht. Die Ulmer leisteten sich massig Fehlwürfe von der Dreipunktelinie. Aufseiten der Gäste aus der Türkei stach Tyrone Wallace (31 Zähler) heraus. Das letzte verbleibende Spiel im Meisterjahr 2023 bestreitet Ulm am 29. Dezember (20.00 Uhr) bei Syntainics MBC aus Weißenfels.

(dpa)