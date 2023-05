Wohnungsbau

Immense Baukosten, steigende Zinsen: Der geplatzte Traum vom Eigenheim

Bürgermeister Markus Winklhofer im Neubaugebiet "Am Weberanger" in Mühlhausen (OT Affing).

Plus Immer mehr Bauvorhaben werden auf Eis gelegt. Ein Bürgermeister aus der Region erzählt, was es heißt, wenn das Eigenheim kaum noch bezahlbar ist.

Markus Winklhofer schreitet über eine wild bewachsene Wiese im Neubaugebiet in Mühlhausen, einem Ortsteil der Gemeinde Affing im Landkreis Aichach-Friedberg. Im Hintergrund sind einige Häuser zu sehen, wenige sind bereits bewohnbar, die meisten befinden sich noch im Bau. Das grüne Fleckchen, auf dem sich Affings Bürgermeister befindet, wird noch bebaut. Doch vier Parzellen in dem Wohngebiet müssen vorerst von Unkraut bewachsen bleiben. Der Grund: Die ursprünglichen Besitzerinnen und Besitzer können sich ein Eigenheim nicht mehr leisten. Als die Bauplätze ausgeschrieben wurden, war die Situation noch eine andere.

Im Sommer 2021 vergab die Gemeinde Affing 40 Bauplätze im Neubaugebiet "Am Weberanger". In den Monaten danach kletterten die Baupreise auf ein Allzeithoch. Im Herbst 2022 gab die erste Familie an die Gemeinde ihren Bauplatz zurück, es folgten drei weitere. Markus Winklhofer bedauert das aufrichtig. "Es schmerzt, dass die Finanz- und Lebenslagen der Menschen so ins Wanken geraten", sagt der Bürgermeister. Es ist nur zu ahnen, was diese Menschen durchmachen mussten. Der Bürgermeister weiß, dass die massiven Preissteigerungen für die Betroffenen nicht mehr finanzierbar waren.

