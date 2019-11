vor 17 Min.

14-Jähriger stirbt bei Raser-Unfall: Polizei weist Hetzjagdvorwurf zurück

Nachdem ein Raser einen 14-Jährigen totgefahren hat, gibt es auch Kritik an den Beamten. Was bei Verfolgungen erlaubt ist und welche Informationen es über den Fahrer gibt.

Von Markus Bär

Das Thema Raser kommt nicht aus den Schlagzeilen: Nachdem ein 34-Jähriger in München auf der Flucht vor der Polizei einen 14-Jährigen totgefahren und eine 16-Jährige schwer verletzt hatte, stoppte die Polizei auf der A8 nahe Adelsried am Sonntag einen 37-Jährigen, der zuvor mit Tempo 220 auf der B2 unterwegs gewesen ist. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck und kam in ein Krankenhaus. Unterdessen mehrte sich am Montag Kritik an der Münchner Polizei, wonach diese eine Mitschuld an dem Unglück in der Fürstenrieder Straße hat.

Stimmt es, dass die Polizei eine Art Hetzjagd auf den Todesfahrer von München unternommen und ihn so erst zum Rasen getrieben hat?

Nach allem, was bisher bekannt ist, scheint an diesem Vorwurf nichts dran zu sein. Tatsächlich war die Polizeistreife auf den 34-Jährigen aus dem Landkreis Bad Tölz aufmerksam geworden, weil er über eine durchgezogene Linie auf die Gegenfahrbahn gefahren war und als Geisterfahrer dann vermutlich mit Tempo 120 auf der sechsspurigen Fürstenrieder Straße in Richtung Münchner Süden raste. Die Streife folgte ihm und verlor den Raser aus den Augen. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins zeigte sich entsetzt über den Hetzjagd-Vorwurf und wies ihn mit Nachdruck zurück.

Warum verlor die Polizei den Raser am Freitag aus den Augen? Gibt es eine Höchstgeschwindigkeit bei Verfolgungsfahrten?

Wie das Polizeipräsidium München unserer Redaktion mitteilte, gibt es keine starre Höchstgeschwindigkeit für Verfolgungsfahrten, sondern das Gebot, dass bei der Verfolgung weder die Polizisten selbst noch Dritte in Gefahr gebracht werden dürfen. „Die Streife musste bei der Verfolgung mehrere rote Ampeln beachten und verlor den Raser deshalb aus dem Blickfeld“, sagte Pressesprecher Deniz Bora. „Bei uns läuft das eben nicht so wie in amerikanischen Krimis.“ Es hätte ja auch sein können, dass von rechts oder links Autos kommen, in die die Streife hineingerast wäre. „Natürlich kann eine Polizeistreife aber bei einer Verfolgung auf der Autobahn mit anderen Geschwindigkeiten fahren als etwa in der Stadt.“

War der Raser alkoholisiert oder stand er unter Drogen?

Staatsanwaltschaft und Polizei teilten mit, dass bei dem 34-jährigen Deutschen eine geringe Menge Marihuana entdeckt wurde. Außerdem roch er nach Alkohol , wobei ein Promillewert noch nicht feststehe. Außerdem wurden noch Hinweise auf eine weitere Droge in seinem Blut gefunden, wobei nicht mitgeteilt wurde, um was es sich handelt. Der 34-Jährige war nach seiner Festnahme im Westpark, wohin er zu Fuß geflüchtet war, wegen möglicher Suizidalität in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden und befindet sich inzwischen offenbar in U-Haft.

Ist der Fahrer bereits einschlägig bekannt?

Der 34-Jährige ist im Mai 2016 wegen Drogenhandels zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Des Weiteren wurde er auch wegen zahlreicher Verkehrsdelikte – wie etwa unerlaubtes Entfernen vom Unfallort oder Nötigung im Straßenverkehr – auffällig.

Gibt es weitere Informationen zur Person des 34-Jährigen?

Nach Angaben der Bild ist der mutmaßliche Raser Lagerist und stammt aus einem Dorf in der Nähe von Bad Tölz. Dort sei er beliebt und sowohl als Fußballer wie auch als Eishockeyspieler erfolgreich. Er habe auch schon Jugendmannschaften trainiert.

Könnte es sein, dass der 34-Jährige an einem illegalen Autorennen teilgenommen hat?

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es keinerlei Hinweise auf ein zweites in den Fall involviertes Fahrzeug oder auf ein Autorennen.

Was wird dem Fahrer nun konkret vorgeworfen?

Laut Staatsanwältin Anne Leiding wird dem 34-Jährigen Mord in einem Fall und dreifacher Mordversuch vorgeworfen. Der Fahrer hat sich einen Anwalt genommen und schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Was weiß man von dem Raser, der auf der A8 gestellt wurde?

Der Mann aus dem Raum Donauwörth war mit 220 Stundenkilometern auf der B2 unterwegs – und in Gersthofen abgefahren. Dort überfuhr er auch rote Ampeln (ähnlich wie in dem Fall in München), aber zum Glück befand sich dort kein Fußgänger auf der Straße. Danach kam es zu einer Verfolgungsjagd bei Gersthofen, die auf der A8 endete. Alkohol war bei dem Mann offenbar nicht im Spiel. Der 37-Jährige sei eher verwirrt gewesen. Er soll demnächst vernommen werden. " Einen Kommentar lesen Sie auf der ersten Bayern-Seite.

