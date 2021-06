Bilanz des Corona-Abiturs: Schüler sind teilweise schwer angeschlagen

Plus Die Prüfungen an Gymnasien sind fast durch. Doch von Stolz und Feierlaune ist kaum etwas zu spüren. Manche Absolventen kämpfen auch jetzt noch mit schweren psychischen Problemen.

„Abi 2021 – die Schule war öfter dicht als wir“, „Mit Abstand die Besten“ oder „Trotz Virus kein Durchfall“. Blickt man auf die kreativen Abimottos, mit denen die diesjährigen Abiturienten ihr Pandemie-Abschlussjahr aufs Korn nehmen, könnte man meinen, dass alles gar nicht so schlimm war. Eben ein Abitur unter etwas anderen Bedingungen.