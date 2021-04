Bayern erhöht Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung

Aufgrund des Kommentars könnte man direkt den Eindruck gewinnen , die deutsche Wirtschaft bestünde mittlerweile in der Hauptsache aus einer Freizeit- und Vergnügungswirtschaft, fußte darauf.



Und bricht nunmehr zusammen , weil in Küchen-Herden kein Feuer brennt und Bier-Fäßer nicht angestochen werden .



Kaum zu glauben , daß Deutschland zusammenbricht , weil Hotels und Restaurants nicht nachgefragt werden können !



Das sowas von sowas kommt , wenn man die Produktion -in der Hauptsache- fast gänzlich nach China verlagert und dann von dort auch noch der China-Virus hereinschneit , dann bleibt wohl nur noch die Vergnügungs-,"Industrie" übrig .



Kaum zu glauben !

Antworten Melden Permalink