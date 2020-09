09:20 Uhr

CSU-Landrat Sailer kritisiert Bayerns Corona-Teststrategie

Der Augsburger Landrat Martin Sailer wirft der Staatsregierung vor, unhaltbare Versprechungen gemacht zu haben. Warum diese Kritik so pikant ist.

Kritik an der bayerischen Corona-Teststrategie hat sich Markus Söder in den vergangenen Wochen schon oft und von etlichen Seiten anhören müssen. Die Idee, schnell Tests für alle anzubieten, sei unausgegoren gewesen, überhastet umgesetzt worden und überhaupt ein wenig planlos, so lauten in etwa die Vorwürfe aus anderen Bundesländern und aus der bayerischen Opposition - vor allem nach mehreren Pannen. Doch nun kommt plötzlich scharfe Kritik aus den eigenen Reihen. Der Augsburger CSU-Landrat Martin Sailer wirft der Staatsregierung vor, sie habe bei der Corona-Teststrategie Versprechungen gemacht, die nicht haltbar seien.

Landrat Sailer kritisiert: 36-Stunden-Frist erweist sich als oft nicht haltbar

Die Kritik äußert Sailer in einer E-Mail an den Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring. „Binnen weniger Tage mussten in jedem Landkreis Testzentren aus dem Boden gestampft werden, ohne dass vorab abgeklärt wurde, ob genug Personal, genug Laborkapazitäten oder genug qualifizierte private Betreiber zur Verfügung stehen“, schimpft Sailer in der E-Mail, die unserer Redaktion vorliegt.

Das Schreiben ist eine Antwort auf eine Beschwerde des Abgeordneten Mehring. Er hatte kritisiert, dass nach seinen Erkenntnissen die Übermittlung der Ergebnisse an die Getesteten im Landkreis Augsburg viel länger dauert als die versprochenen drei Tage.

Sailer will mit seiner Antwort an Mehring ganz offensichtlich die Freien Wähler kritisieren und als Koalitionspartner in die Verantwortung nehmen. Doch so wie er seine Mail formuliert hat, trifft die Kritik auch voll seine Parteifreunde, Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsministerin Melanie Huml. „Hier wurden unseren Bürgern von Seiten der Landespolitik Versprechungen gemacht, die schlicht nicht haltbar sind!“, poltert Sailer.

Freie Wähler reagieren mit Verständnis auf Kritik von Martin Sailer

Seine Kritik ist nicht nur deshalb pikant, weil er CSU-Landrat ist. Sailer ist auch CSU-Vize und damit offiziell einer der Stellvertreter von Parteichef Söder. An den Freien-Wähler-Abgeordneten Mehring gerichtet schreibt er: „Gerade die von Ihrer Regierungskoalition vorgegebene 36-Stunden-Frist erweist sich als oft nicht haltbar - nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Testzentren und bei in Arztpraxen durchgeführten Tests, wo Bürger oft vier bis fünf Tage auf ihr Testergebnis warten müssen!“ Sailer deutet damit an, dass es Probleme mit der Test-Strategie nicht nur im Landkreis Augsburg gibt.

Fabian Mehring findet, dass der CSU-Landrat teilweise recht hat mit seiner Kritik. In seiner Antwort an Sailer schreibt er, dass die Freien Wähler sich seit Wochen für eine Weiterentwicklung der Test-Strategie einsetzten und dass dabei die Prämisse „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“ gelten sollte.

