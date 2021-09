Corona-Lockerungen

vor 22 Min.

Der Spätsommer in der Region: "Ein bisschen Angst schwingt mit"

In diesen Tagen gibt das Wetter Hoffnung auf laue Spätsommerabende im Biergarten. Gleichzeitig fallen immer mehr Corona-Regeln in Bayern.

Plus Ein sonniger Spätsommer lockt die Menschen nach draußen – in die Cafés, Bars und Geschäfte. An Corona-Inzidenzen denkt da niemand. Oder? Wir haben in Friedberg und Augsburg nachgefragt.

Von Sophia Huber

Die Mittagssonne spiegelt sich in den Sekt- und Orangensaftgläsern, die auf einem kleinen Tisch vor dem Friedberger Rathaus aufgereiht sind. Schon von der anderen Straßenseite hört man Lachen, Glückwünsche, Jazz-Musik aus einem Restaurant daneben, die die Szene perfekt untermalt. Ein Brautpaar wird umarmt. In der Luft liegt die pure Glückseligkeit. Vielleicht hat das Paar lange auf diesen Tag gewartet, den Termin auf dem Standesamt mehrmals verschieben müssen, Gäste ein- und wieder ausgeladen. Bis sie heute endlich die gemeinsame Zukunft feiern können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen