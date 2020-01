10.01.2020

Der Fall Sener Sahin: Ein "medialer Tsunami"

Plus Der Ortsverein Wallerstein arbeitet bei der Nominierungsversammlung für den Gemeinderat den „Fall Sahin“ auf. Der Hauptdarsteller sucht woanders Abwechslung.

Von Bernd Schied und Robert Milde

Georg Kling wirkte erleichtert. Nach nur gut einer Stunde hat er am Donnerstagabend die Nominierungsversammlung für die Gemeinderatswahlen im März hinter sich gebracht. Sie ist gut gelaufen, wenngleich das Thema Sener Sahin, das den CSU-Ortsvorsitzenden in den vergangenen Tagen und Wochen beinahe pausenlos beschäftigt hatte, auch an diesem Abend präsent war – jedoch keineswegs emotional, sondern eher sachlich. Dafür haben vor allem die beiden Abgeordneten Ulrich Lange ( Bundestag) und Wolfgang Fackler (Landtag) gesorgt, die gekommen waren, um dem Ortsvorstand ihre Solidarität in schwierigen Zeiten zu bekunden.

