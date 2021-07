Eine Katholikin: "Ja, ich denke verstärkt über einen Austritt nach"

Plus Eine aktuelle Umfrage sowie die jüngsten Austrittszahlen machen deutlich: Viele Gläubige hadern mit der katholischen Kirche. Vier Menschen aus der Region geben Einblicke in ihren ganz persönlichen Glauben.

Amts- und Würdenträger der katholischen Kirche haben zuletzt binnen einer Woche bittere Wahrheiten erfahren müssen. Erst durch eine repräsentative Studie, dann durch ihre am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Kirchenstatistik. Beides zeichnet ein desaströses Bild. Und die Zahlen für dieses Jahr, die im Sommer 2022 bekannt gegeben werden, dürften noch weitaus drastischer ausfallen.