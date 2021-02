vor 12 Min.

Goldfinger: Der Prozess des Grauens kehrt zurück

Plus Der erste Goldfinger-Prozess ist krachend gescheitert. Doch schon bald könnte es eine Fortsetzung des spektakulären Augsburger Steuerhinterziehungsverfahrens geben. 18 weitere Fälle sind angeklagt.

David Binder* ist ein renommierter Anwalt für Unternehmenskäufe, als er am 17. Januar 2018 mit dem Porsche an seiner Kanzlei im Münchner Nobel-Stadtteil Bogenhausen vorfährt. Binder wundert sich. Eine Staatsanwältin aus Augsburg ist da, und mit ihr Steuerfahnder und etwa 30 Polizisten. Zu seinem großen Erstaunen erfährt der damals 46 Jahre alte Jurist, dass gegen ihn und zwei Partner aus seiner Kanzlei wegen schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird. Die beiden Kollegen sind verhaftet worden. Binder versteht die Welt nicht mehr. Doch zwei Tage später kommt es noch schlimmer.

Der Anwalt sitzt bei einem befreundeten Strafverteidiger und bespricht mit ihm die heikle Situation, als ein Fax in die Kanzlei flattert. Es ist ein Haftbefehl gegen Binder. Eine Dreiviertelstunde später ist die Polizei da und nimmt ihn mit. Die Augsburger Staatsanwältin hat – warum auch immer – angeordnet, dass David Binder mitten in München in Handschellen abgeführt wird. Für die Augsburger Staatsanwaltschaft ist er einer der Drahtzieher der Goldfinger-Steueraffäre. Vier Monate verbringt der renommierte Anwalt in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Im November desselben Jahres muss der Familienvater seine gut gehende Kanzlei auflösen.

Drei Jahre später hat David Binder vor allem ein Ziel. Er will sich in einem Prozess voll rehabilitieren. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Denn inzwischen ist im Goldfinger-Komplex einiges passiert.

Augsburger Staatsanwaltschaft scheitert mit Goldfinger-Anklage

Der Pilotprozess gegen die beiden Münchner Rechtsanwälte und Steuerberater Martin H. und Diethard G. ist erst neulich nach mehr als einem Jahr mit einem Donnerschlag zu Ende gegangen. Die 10. Strafkammer des Landgerichts Augsburg hat das Verfahren eingestellt. Und zwar ohne jede Geldauflage. Die Augsburger Staatsanwaltschaft ist mit ihrer Anklage nach acht Jahren Ermittlungsarbeit krachend gescheitert. Sie hatte versucht, eine milliardenschwere Steuerhinterziehung mittels Goldhandel im Ausland nachzuweisen. Und musste nach einem teils rüden Prozess mit vielen Scharmützeln das Feld räumen.

Das Problem ist nun: Es gibt noch dutzende weitere Verfahren. Und 18 Anklagen, die bereits beim Landgericht anhängig sind. Denn die Ermittlungen richteten sich insgesamt gegen mehr als 100 Beschuldigte. Den kleineren Teil davon hielten die Strafverfolger für die Initiatoren des Goldfinger-Modells. Es handelte sich im Wesentlichen um sieben Rechtsanwälte und Steuerberater aus zwei Münchner Kanzleien. Der größere Teil sind Einkommensmillionäre aus ganz Deutschland, die Geld in das Steuergestaltungsmodell gesteckt haben.

Augsburger Richter kritisiert Verfahren im Goldfinger-Komplex

Was geschieht nun mit diesen Verfahren, was geschieht vor allem mit den Anklagen? Zurückziehen kann man sie nicht. Die 10. Strafkammer hat wenig Lust, es zu Gerichtsverhandlungen kommen zu lassen. Zumal der Ausgang schon klar scheint. Der Vorsitzende Richter Ballis hatte schon im Mai vergangenen Jahres betont, dass seiner Ansicht nach weitere Verfahren im Goldfinger-Komplex als "Ressourcenverschwendung" angesehen werden müssten. Das Gericht wird also wahrscheinlich bald versuchen, auch diese Verfahren mit einer Einstellung zu erledigen.

Doch das will David Binder nicht. Und das will auch sein Verteidiger Richard Beyer nicht. Die beiden wollen mehr: "Unser klares Ziel ist ein Freispruch erster Klasse, darunter gibt es nichts", macht Beyer klar. Es war vor allem er, der den Staatsanwälten im ersten Prozess die Hölle heiß gemacht hat mit etlichen Anträgen und Beschwerden bis hin zu Strafanzeigen und der Drohung privater Klagen. Beyer und Binder wollen die öffentliche Hauptverhandlung, weil sie sich ihrer Sache sehr sicher sind. Und das nicht nur wegen eines Urteils des Finanzgerichts in Stuttgart aus dem vergangenen Sommer, das die steuerliche Gestaltung nicht beanstandete.

Porsche statt Audi? Ärger über spitze Bemerkungen der Staatsanwältin

Die These der Staatsanwaltschaft, dass Binder einer der Initiatoren des Goldfinger-Modells sei, verweist Verteidiger Beyer ins Reich der Fabeln. Abgesehen davon, dass es nach der Einstellung im Pilotverfahren gegen die zwei Initiatoren H. und G. gar nicht mehr darauf ankäme, sagt Beyer: "Herr Binder war lediglich Investor in der ersten Goldhandelsgesellschaft. Er hatte mit den Strukturen überhaupt nichts zu tun." Es gebe laut Beyer auch keinerlei Hinweise darauf. Die Rede ist von einer Investition in Höhe von 400.000 Euro.

So funktioniert der "Goldfinger"-Steuertrick 1 / 6 Zurück Vorwärts Der "Goldfinger"-Steuertrick kurz erklärt

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert „Goldfinger“ so: Die Goldhandelsfirma musste in einem Land gegründet werden, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Auf diese Weise konnten Verluste beim Ankauf von Gold in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden.

So wurden Einkünfte aus dem Verkauf des Goldes im Jahr darauf steuerlich kompensiert. Die Steuerlast konnte massiv gedrückt werden.

Im besten Fall konnte im ersten Jahr der Steuersatz auf null Prozent gesenkt werden. Im nächsten Jahr erhöhte sich der Steuersatz nur minimal, weil der Betroffene ohnehin nahe am Spitzensteuersatz lag.

Beim „Goldfinger“-Modell hat der Gesetzgeber über Jahre ein Schlupfloch gelassen. Vor allem bei Einkommensmillionären war dieser Trick beliebt, sie konnten ihre Steuerlast massiv reduzieren. Doch seit 2013 ist die Steuervermeidung über dieses Modell gesetzlich verboten.

Der Bundesfinanzhof in München, das höchste deutsche Finanzgericht, hatte 2017 allerdings zwei spezielle „Goldfinger“-Modelle unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig akzeptiert. Hier stellt sich aber die Gerechtigkeitsfrage. Denn dieses Modell können sich nur Reiche leisten, weil dafür hohe Summen und teure Top-Steuerberater nötig sind. (hogs)

Umso mehr ärgern den Verteidiger die Umstände der Ermittlungen und der Verhaftung: "Das Ganze war offenbar von Anfang an darauf ausgerichtet, Herrn Binder existenziell zu vernichten." Anders seien Bemerkungen wie die der damals leitenden Ermittlerin vor der Haftprüfung nicht zu verstehen. Die habe Binder laut Beyer vor versammelter Mannschaft gefragt, warum er Porsche fahre, wo es doch auch ein Audi tue.

Rechtsanwalt Beyer hat nun eine Abtrennung des Verfahrens gegen David Binder beantragt und zugleich vorgeschlagen, dass ein weiterer Fall eines Wirtschaftsprüfers aus München dazu genommen wird, der exakt gleich gelagert sei. Darüber wird das Gericht entscheiden.

Es riecht nach einer Neuauflage des Augsburger Goldfinger-Prozess

Für eine Verfahrenseinstellung müssen alle Beteiligten zustimmen. Das wird David Binder nach Lage der Dinge nicht tun. Er sagt: "Ich möchte der zuständigen Staatsanwältin in die Augen schauen und sie persönlich fragen, warum sie mir mehrere Monate meines Lebens gestohlen hat." Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es in einigen Monaten zur Neuauflage eines Goldfinger-Prozesses am Augsburger Landgericht kommt, obwohl die Staatsanwaltschaft und das Gericht das nicht wollen dürften. Wer die extrem vergiftete Stimmung, die vielen Streitigkeiten und teils rüden gegenseitigen Attacken in Erinnerung hat, der weiß, dass dann wohl wieder einiges zu erwarten ist.

Eher nicht zu erwarten ist, dass es in der Verhandlung um die Frage geht, ob man besser Porsche oder Audi fährt. Zumal Binder den (geleasten) Porsche nicht mehr hat. Er fährt jetzt einen Fiat 500 (Abarth).

