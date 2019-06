09:58 Uhr

Hier liegen die schönsten Biergärten in der Region

Ein Abend im Biergarten ist der ideale Ausklang eines Sommertages. Wir zeigen, wo die schönsten Biergärten in Augsburg und Region sind.

Von Leonie Küthmann

Egal, ob nach der Arbeit oder am Wochenende - ein Abend im Biergarten gehört zum Sommer einfach dazu. Idealerweise verbindet man den Aufenthalt noch mit einem Spaziergang oder einer Radtour. In Augsburg und der Region gibt es viele Biergärten, von traditionell bis modern.

Regionale Gerichte sind in vielen Biergärten rund um Augsburg ein Muss

Traditionelle Gerichte wie Kässpatzen oder Wurstsalat gibt es beispielsweise im Parkhäusl oder der Kulperhütte in Augsburg. Hier wird am Wochenende außerdem Live-Musik gespielt. Der Biergarten Canada in Aichach hat sogar eine Kleinkunstbühne. Regionale Zutaten sind in den meisten Biergärten ein Muss, viele backen und brauen außerdem selbst.

Ebenfalls bodenständig, aber modern interpretiert ist das Essen im Landgasthof Waldvogel in Leipheim im Landkreis Günzburg. Dort werden auch Gerichte für Vegetarier und Veganer angeboten. Und im Biergarten von Schloss Blumenthal in Aichach bekommt man auch sogenannte enkeltaugliche Gerichte. Das Konzept dahinter: Die Gerichte enthalten weniger Fleisch und sollen so nachhaltiger sein und dafür sorgen, dass auch die Enkel der Gäste in Zukunft noch die Umwelt genießen können.

In Augsburg und der Region gibt es viele schöne Biergärten

Wer sich vor dem Essen sportlich betätigen will, kann beispielsweise den Brauereigasthof St. Afra im Felde in Friedberg besuchen: Der Biergarten liegt direkt an der Romantischen Straße und ist so ein idealer Stop für Radler. Für alle, die lieber Boot als Fahrrad fahren, bietet der Biergarten der "Kahnfahrt" in Augsburg ein schönes Erlebnis: Hier kann man Boote mieten und über den Stadtgraben paddeln, bevor man isst.

Was man beachten sollte: Je nach Biergarten und Wetter sind die Öffnungszeiten flexibel. Im Zweifelsfall schadet ein Anruf nicht, bevor man sich auf den Weg macht.

Unsere interaktive Karte reicht von Nördlingen bis Illertissen und von Günzburg bis Aichach. Darauf sind die schönsten Biergärten in der Region verzeichnet.

Unsere Liste ist eine persönliche Auswahl und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Region gibt es natürlich zahlreiche weitere Biergärten, die einen Besuch wert sind.

