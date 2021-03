vor 19 Min.

Inzidenz 35, 50, 100: Ab wann gelten vor Ort neue Corona-Regeln in Bayern?

Die neuen Corona-Regeln in Bayern hängen vom Infektionsgeschehen vor Ort ab. Doch wie lange muss die Inzidenz über oder unter 35, 50 und 100 liegen?

Von Philipp Wehrmann

Die Corona-Regeln in Bayern sollen schrittweise gelockert werden - sofern die Inzidenz vor Ort, also in den Landkreisen und Städten, das gerade zulässt. Ab Montag, 8. März, öffnen zum Beispiel wieder die ersten Museen in Bayern. Doch inwieweit sie das dürfen und ob Besucher sich vorher anmelden müssen, das hängt wie die meisten neuen Regeln in Bayern von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Dieser Wert entspricht der Anzahl der erfassten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern in der letzten Woche.

Entscheidend für die Corona-Regeln sind die Grenzwerte 35, 50 und 100. Der Wert 35 ist für die Kontaktbeschränkung relevant: Liegt eine Region darunter, wird sie gelockert. Wichtiger für die anderen Corona-Regeln sind die Werte 50 und 100.

Über einer Inzidenz von 50 werden die meisten Öffnungsschritte etwas strenger: In den Museen ist dann beispielsweise eine Anmeldung notwendig, eine ähnliche Regelung gilt für den Einzelhandel. Der Wert 100 ist die "Notbremse". Regionen, die darüber liegen, müssen die Öffnungen der neuen Corona-Regeln zurücknehmen - oder sie erst gar nicht vornehmen. Welche Öffnungsschritte geplant sind, fasst die Übersicht über die neuen Corona-Regeln in Bayern zusammen.

Inzidenz muss für neue Corona-Regeln in Bayern länger stabil sein

Fast so kompliziert wie die Corona-Regeln selbst ist die Frage, welcher Wert überhaupt herangezogen wird. Es ist nämlich nicht etwa so, dass die Regeln gelockert werden, sobald die Inzidenz kurzzeitig sinkt. Wie und wann die Öffnungen in Bayern vorzunehmen sind, ist in einer neuen Verordnung der Staatsregierung geregelt, die am Montag, 8. März, in Kraft tritt und bis 28. März gilt.

Am kommenden Sonntag, 7. März, legt das Gesundheitsministerium einmalig die Einstufung für die Landkreise und Städte ab Montag, 8. März fest. Danach aber sind die Behörden vor Ort, also die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte, für die Corona-Regeln verantwortlich.

Wird einer der Werte 35, 50 oder 100 drei Tage infolge über- oder unterschritten, müssen diese Stellen dies unverzüglich bekanntmachen, wie die Verordnung festlegt. Bürger müssen sich also bei den lokalen Behörden und Medien darüber informieren, welcher Wert für sie gerade gilt. Eine zentrale Erfassung der geltenden Werte durch den Freistaat ist von der Verordnung nicht vorgesehen.

Lokale Behörden geben Inzidenz für Corona-Regeln bekannt

Doch die Corona-Regeln ändern sich nicht sofort, wenn der Wert drei Tage infolge stabil ist. Die Öffnungen treten am zweiten Tag nach Eintritt dieser Voraussetzung, frühestens aber einen Tag nach der Bekanntmachung durch die zuständige Behörde vor Ort.

Um es etwas anschaulicher darzustellen: Sinkt die Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an einem Montag, Dienstag und Mittwoch unter 50, gelten idealerweise ab Freitag neue Regeln. Braucht das Landratsamt länger und macht die gesunkene Inzidenz erst am Freitag bekannt, tritt die Öffnung sogar erst am Samstag in Kraft.

Die Städte und Landkreise müssen dafür die Zahlen des Robert-Koch-Instituts heranziehen. Um sicherzugehen, welche Corona-Regeln gelten, sollten sich Bürger aber nicht auf die Zahlen alleine verlassen, sondern die Information über die geltenden Öffnungen bei der zuständigen Behörde einholen. Der Freistaat schreibt den Landratsämtern und kreisfreien Städten vor, dass sie den Tag bekanntmachen müssen, ab dem neue Regeln gelten.

Diese Behörden legen fest, welcher Wert gerade für die Corona-Regeln gilt:

Im übrigen Bayern finden sie Informationen über die geltenden Werte bei den anderen Landratsämtern in Bayern und kreisfreien Städten in Bayern.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen