Oktoberfest ist geschützt: Eine gute Nachricht für München

Plus Dass München jetzt die Markenrechte am Oktoberfest hat, war längst überfällig. Denn aus der ganzen Welt lauern Nachahmer, die mit der Marke Kasse machen wollen.

Die Stadt München hat sich nun bei der EU-Behörde für geistiges Eigentum im spanischen Alicante die Markenrechte am Oktoberfest gesichert. Das war sozusagen höchste Eisenbahn. Denn das größte Volksfest der Welt scheint ja im Zuge der Globalisierung jedes Jahr immer noch populärer in aller Welt zu werden. Und die Gefahr, dass Nachahmer mit der Marke Kasse machen können, wächst dadurch. Auch deshalb, weil es in der Welt immer noch mehr unfassbar finanzpotente Akteure gibt. Wenn sich Multimilliardäre inzwischen schon eigene Weltraumbahnhöfe für ihre Raumschiffe bauen, braucht es nur einem von ihnen morgen einfallen, sein eigenes Oktoberfest aufzuziehen. Womöglich noch größer als das Original.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen