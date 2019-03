Kurt Gribl mahnt: "Der Bund kann und darf sich nicht freikaufen"

Plus Wenn Augsburgs Oberbürgermeister im Mai 2020 aufhört, ist er Mitte 50. Welche Perspektiven er dann hat – und welchen Marktwert.

Kommunalwahl in Bayern

Welche Bürgermeister aufhören - und wer weitermachen will

Nach Nürnberg und Augsburg kündigt auch in Lindau der Rathauschef seinen freiwilligen Rückzug an. Was dahintersteckt und wie es sonst im Freistaat aussieht.