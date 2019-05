vor 7 Min.

Landesgartenschau in Wassertrüdingen 2019: Alle Infos zur Gartenschau

Die kleine Landesgartenschau 2019 in Wassertrüdingen, Bayern, zieht von 24. Mai bis 8. September Naturliebhaber aus ganz Bayern und darüber an. Wir haben alle Informationen zur Gartenschau 2019 für Sie.

Nach Pfaffenhofen an der Inn und Würzburg findet 2019 die bayerische Landesgartenschau in Wassertrüdingen in Franken statt. 108 Tage lang lassen sich die neugestalteten Grünanlagen und die floristischen Installationen in Altstadt und Umgebung der malerischen Stadt bestaunen. Die Garten- und Blumenschau erwartet auch dieses Jahr wieder tausende Besucher. Wann findet die Landesgartenschau (LAGA/LGS) in Bayern statt? Welche Tickets gibt es? Was sind die Preise? Und was ist überhaupt geboten? Wir haben Fakten und Wissenswertes rund um die Gartenschau 2019.

Gartenschau 2019 in Wassertrüdingen: alle Fakten zur LGS

Wo: Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach in Mittelfranken

Zeitraum: 24.5. bis 8.9.2019

Motto: Heimatschätze

Gelände: 13 ha

Investitionshaushalt: 8,6 Mio. €

Durchführungshaushalt: 4,6 Mio. €

Öffnungszeiten: täglich ab 9 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit (Kassen: 9 Uhr bis 17 Uhr, Einlass: 9 Uhr bis 19 Uhr)

Eintritt, Tickets & Preise: Erwachsene: Tageskarte 13,50 €, Kombikarte 24 €, Dauerkarte 55 € (Vorverkauf)/65 € (Regulär). Für Kinder, Jugendliche, begünstigte Personen und Gruppen gelten Sonderpreise.

Weitere Infos: https://wassertruedingen2019.de/

Landesgartenschau in Wassertrüdingen: Was ist geboten?

Die kleine Landesgartenschau in Wassertrüdingen umfasst drei Bereiche im Stadtgebiet: Mit dem Wörnitzpark und dem Klingenweiherpark wurden zwei dauerhafte Anlagen geschaffen, verbunden werden sie durch den Weg durch die Stadt, der zahlreiche Attraktionen bereithält. Thementage strukturieren das Rahmenprogramm und die Veranstaltungen rund um die Gartenschau 2019.

Der Klingenweiher entstand auf dem ehemaligen Deponiegelände der Stadt und soll als Park für die dort entstehenden Wohngebiete dienen. Er bietet einen Erlebnisspielplatz, einen goldleuchtenden Weihersteig und einen Hügel mit Aussichtsplattform. Der Wörnitzpark integriert als Naherholungsgebiet im Süden von Wassertrüdingen den zum Hochwasserschutz installierten Deich in Stadt und Landschaft. Die Altstadt mit ihren malerischen Fachwerkhäusern bietet viele Sehenswürdigkeiten wie den Sonnenuhrpark, das Fluvius-Museum Fluss und Teich, zahlreiche Cafés, die Blumenschau mit Innen- und Außenfläche sowie viele weitere floristische Installationen und Naschgärten.

LAGA/LGS in Bayern: Was bedeutet „Kleine Landesgartenschau“?

Seit 1995 findet in Bayern eine kleine Gartenschau statt. Diese soll den Zeitraum zwischen den im Zweijahresrhythmus (in geraden Jahren) veranstalteten Landesgartenschauen füllen. Die Kleine Gartenschau steht unter dem übergeordneten Motto „Natur in der Stadt“ und soll analog zu den großen Landesgartenschauen zur Schaffung und Verbesserung von Grün- und Erholungsstrukturen in der Stadt beitragen – lediglich im kleineren Rahmen. Neben den Landesgartenschauen in den Bundesländern findet alle zwei Jahre zu ungeraden Jahreszahlen die Bundesgartenschau statt.

Nach 2019: Nächste Landesgartenschauen in Bayern in Ingolstadt

Nach der Landesgartenschau 2018 in Würzburg findet die nächste große LAGA in Bayern 2020 in Ingolstadt statt (24.4. bis 4.10.2020). Auf einem Gelände von 23 Hektar innerhalb des zweiten Ingolstädter Grünrings soll mit einem Gesamthaushalt von 33 Mio. € eine dauerhafte Grünanlage entstehen, die die Lebensqualität der Bewohner steigern und einen Beitrag zum Wegenetz für den Fuß- und Radverkehr leisten soll. Ingolstadt ist zum zweiten Mal Gastgeber der Landesgartenschau: Zuletzt hat die Donaustadt die Gartenschau 1992 durchgeführt.

Nach Ingolstadt wird die Landesgartenschau in Freyung (2022), Kirchheim (2024) und Schweinfurt (2026) zu Gast sein. Die nächsten kleinen Landesgartenschauen in Bayern werden 2021 in Lindau am Bodensee, 2023 in Selb und Asch (Tschechien) und 2025 in Furth im Wald stattfinden.

