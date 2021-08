Bayerns Grüne pochen nach Maskenaffäre auf Antworten

Plus Zwei der sieben Anfragen zur Maskenaffäre seitens der Grünen sind verdächtig überfällig. Dabei wurde die eigentlich übliche Frist bereits mehr als verdoppelt.

Die Grünen im Landtag fordern die Staatsregierung auf, zwei Anfragen im Zusammenhang mit der Maskenaffäre um Ex-Justizminister Alfred Sauter ( CSU) und den aus der CSU ausgetretenen Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein endlich zu beantworten. „Es ist eine Frechheit, dass die Staatsregierung dafür mehr als fünf Monate braucht“, sagte der Grünen-Abgeordnete Florian Siekmann unserer Redaktion. „Es kann auf keinen Fall sein, dass die Staatsregierung versucht, ihre Antwort bis nach der Bundestagswahl hinauszuzögern.“