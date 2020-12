vor 19 Min.

Nächtliche Ausgangssperre in Bayern gilt auch über Weihnachten

An Weihnachten und Silvester dürfen die Menschen zwischen 21 und 5 Uhr nicht das Haus verlassen. Die Ausgangssperre hat auch Auswirkungen auf Gottesdienste.

Von Uli Bachmeier

„Was für alle gilt, ist gerecht.“ Mit diesen Worten verteidigt Markus Söder ( CSU) nach der Sitzung des Kabinetts in München die harten Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, die nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt im Freistaat umgesetzt werden. Ganz oben steht dabei die strenge Ausgangssperre, die an diesem Mittwoch in Kraft tritt und zunächst bis 10. Januar gilt.

Weil Bayern den Corona-Inzidenzwert von 200 mittlerweile insgesamt überschritten hat, müssen alle Bürger zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens zu Hause bleiben. Der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit nur noch aus „gewichtigen und unabweisbaren Gründen“ gestattet. Dazu zählen unter anderem medizinische Notfälle, berufliche Tätigkeit, die Begleitung Sterbender oder die Betreuung hilfsbedürftiger Menschen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von mindestens 500 Euro.

Treffen an Weihnachten nur im engsten Familienkreis

Konkretisiert hat das Kabinett auch die strengeren Regelungen für die Weihnachtsfeiertage. Danach sind Treffen vom 24. bis 26. Dezember nur im engsten Familienkreis gestattet. Das heißt konkret, dass sich „alle Angehörigen des eigenen Hausstands mit höchstens vier über den eigenen Hausstand hinausgehenden Personen – zuzüglich deren Kinder im Alter bis 14 Jahren – treffen dürfen, gleichgültig, aus wie vielen Hausständen diese vier Personen kommen“. Ziel der Anordnung ist nach Aussage Söders, dass aus Weihnachtsfeiern mit der Familie keine Weihnachtspartys werden.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 25 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage.

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. erster Coronavirus-Todesfall in den USA.

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag.

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an.

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni.

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus.

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise.

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten.

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern.

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen.

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen am Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen.

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu. (dpa)

Die Ausgangssperre bleibt auch an den Feiertagen in Kraft. Wer mit seiner Familie feiert, müsse entweder bis 21 Uhr wieder bei sich zu Hause sein oder bei seinen Angehörigen bleiben. „Übernachten ist“, wie Staatskanzleichef Florian Herrmann auf Nachfrage unserer Redaktion betont, „kein Problem“. Herrmann erläuterte, dass die Staatsregierung mit den Kirchen auch noch über die Termine von Gottesdiensten sprechen werde. Es wäre gut, wenn die Gottesdienste so geplant würden, „dass die Menschen um 21 Uhr wieder zu Hause sein könnten“, sagte er. In der Praxis würde dies bedeuten, dass etwa Christmetten vorverlegt werden müssen, da sie traditionell erst um Mitternacht, in vielen Gemeinden aber auch schon um 22 oder 23 Uhr beginnen.

Trotz Ausgangssperre: Übernachten in einem anderen Haushalt ist erlaubt

Ähnlich wie bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Sonntag dauerte es auch am Montag im bayerischen Kabinett nicht lange, bis der sieben Seiten lange, deutlich verschärfte Maßnahmenkatalog beschlossen war. Die Mitglieder der Staatsregierung hätten sich, so Söder, „noch einmütiger als in den letzten Wochen“ auf die neuen Regeln verständigt. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler), der Verschärfungen zuletzt „nur zähneknirschend“ akzeptiert hatte, bestätigt das. Aufgrund der steigenden Infektionszahlen sei die Staatsregierung „jetzt gezwungen worden, weitere Maßnahmen zu ergreifen“. Er hoffe aber, dass im Januar wieder erste Öffnungen möglich sind. Söder äußert sich deutlich skeptischer: „Ich glaube noch nicht, dass am 10. Januar alles vorbei ist.“

Die Zustimmung des Landtags, der an diesem Dienstag zu einer Sondersitzung zusammentritt, gilt als sicher. Neben den Regierungsparteien CSU und Freie Wähler wollen auch die Grünen den harten Lockdown mittragen.

Alle Neuigkeiten rund um das Coronavirus lesen Sie in unserem Live-Blog.

