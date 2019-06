vor 39 Min.

Nirgendwo gibt es mehr Badetote - sind die Bayern schlechte Schwimmer?

Plus Fünf Menschen verunglückten am Wochenende in Seen und Flüssen. 2018 waren es so viele wie in keinem anderen Bundesland. Sind die Bayern schlechte Schwimmer?

Von Jonathan Mayer

Endlich ist der Sommer da. Am Wochenende kletterten die Temperaturen in Bayern auf teilweise mehr als 30 Grad, Wolken suchte man am Himmel vielerorts vergeblich. Auf der Suche nach Abkühlung verschlug es da viele Menschen zum Baden an Flüsse und Seen. Doch für manche endete der Badeausflug in einer Katastrophe: In ganz Bayern starben drei Menschen – zwei weitere galten am Montagnachmittag noch immer als vermisst. Auch in der Region gab es Zwischenfälle: Im Landkreis Donau-Ries starb am Sonntag ein 20-Jähriger, nachdem er im Hamlarer Baggersee verunglückt war. Und in Augsburg wurde ein 16-Jähriger beim Versuch, durch den Lech zu schwimmen, von der Strömung mitgerissen. Die Helfer konnten ihn vorerst nicht finden. Die Suche wurde am Montag eingestellt.

Doch wie kam es zu den Unfällen? Können die Bayern etwa nicht mehr richtig schwimmen? 2018 gab es hierzulande 89 Badetote – mehr als in jedem anderen Bundesland. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 504 Menschen in ganz Deutschland bei Badeunfällen, 100 mehr als 2017, aber 33 weniger als 2016. Trotzdem bleibt 2018 das zweitverheerendste der vergangenen zehn Jahre. Die Wasserwacht sieht mehrere Gründe für die Badeunfälle Auch Marcus Kern war am Wochenende im Einsatz. Er ist ehrenamtlicher Rettungstaucher im Allgäu und Beauftragter für Schwaben bei der Wasserwacht. Nahe Bad Wörishofen im Unterallgäu sei eine Leiche in einem See vermutet worden, erzählt er gegenüber unserer Redaktion. Er und sein Team rückten aus. „Bei so einem Einsatz weiß man erst, was los ist, wenn man ankommt“, erzählt er. Vor Ort dann die Entwarnung: „Im See schwamm glücklicherweise kein Mensch, sondern ein toter Biber.“ Seit 20 Jahren ist er als Retter tätig, Suchaktionen und Bergungen hat er schon viele erlebt. Kern sieht mehrere Gründe, warum immer wieder Menschen im Wasser sterben: „Dazu gehören oft Mutproben, Alkohol und eine sinkende Hemmschwelle. Viele sind auch einfach schlechte Schwimmer.“ Besonders junge Menschen zählen zu den Badetoten. Dabei sollten gerade sie schwimmen können. Seit 1996 schreibt das bayerische Schulgesetz verpflichtenden Schwimmunterricht in der Grundschule vor. De facto gibt es den aber nicht überall. Das zeigen folgende Zahlen: Nur 36 Prozent der heute 14- bis 29-Jährigen haben das Schwimmen in der Grundschule gelernt. Kern sagt: „Viele Schulen haben gar keine Kapazitäten, um die Schüler ans nächste Schwimmbad zu bringen. Dabei sollte das ein Grundbestandteil des Unterrichts sein, wie Lesen, Schreiben und Rechnen auch.“ Er findet, dass zu wenig getan werde. „Das ist Thema, wenn Wahlkampf ist, sonst aber nicht.“ Seine Forderung: „Jeder Schüler sollte nach der vierten Klasse schwimmen können.“ Bei „Bayern schwimmt“ lernen Grundschüler das Verhalten im Wasser Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet die Wasserwacht in Bayern jetzt verstärkt mit Grundschulen zusammen. Das Projekt „Bayern schwimmt“ wird am Mittwoch in München vorgestellt. Auf Initiative der Wasserwacht erhalten Schüler in den Wochen vor den Sommerferien die Möglichkeit, Schwimmstunden zu nehmen. Eine Woche soll das Projekt dauern. In dieser Zeit bekommen die teilnehmenden Kinder jeden Tag 90 Minuten lang Unterricht von ehrenamtlichen Helfern der Wasserwacht. Eine Präventivmaßnahme, die Leben retten soll. Nicht nur, weil so mehr Schüler sicheres Verhalten im Wasser lernen. Damaris Sonn, Sprecherin der Wasserwacht, sagt: „Wer schwimmen kann, kann anderen helfen.“ Beteiligt ist nicht nur die Wasserwacht. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) übernimmt die Schirmherrschaft und ein Sportbekleidungshersteller sponsert Badehosen, -anzüge und Bikinis für Kinder aus ärmeren Familien. Ob das Projekt Erfolg haben wird, zeigt sich erst in einigen Jahren. Bis dahin rät Rettungstaucher Marcus Kern, einige Tipps zu beachten: So sollte man nicht allein Schwimmen gehen, stille Gewässer reißenden Bächen und Flüssen vorziehen und immer ein Handy parat haben, um im Notfall schnell Hilfe rufen zu können. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Schwimmunterricht: Bayern verlässt sich zu sehr auf Freiwillige 37 Bilder Die fieberhafte Suche nach dem im Lech vermissten 16-Jährigen Bild: Marcus Merk, Michael Hochgemuth

