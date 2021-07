Augsburger Abiturienten: Abschlussfahrt in die Quarantäne

Plus Gymnasiasten aus der Region infizieren sich bei Abschlussreisen nach Kroatien und Griechenland und kritisieren dortige Sicherheitsmängel. Was Veranstalter sagen.

Gleich zwei Abiturfahrten aus der Region haben zu erheblichen Coronaproblemen geführt. Massiv verärgert sind etwa die Schüler eines Augsburger Gymnasiums, von denen sich zwei womöglich bei der Rückreise von einer Abifahrt nach Kroatien mit Corona angesteckt hatten und insgesamt 22 derzeit in Quarantäne sitzen. Gar rund 40 Abiturienten aus dem Raum Aichach sind nach einer Fahrt auf die griechische Insel Korfu in Quarantäne gelandet.