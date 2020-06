12:54 Uhr

Papst Benedikt XVI. betet mit seinem schwerkranken Bruder Georg

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. ist überraschend in Regensburg zu Besuch, um seinem todkranken Bruder beizustehen. Wie lange er in seiner Heimat bleibt, ist unklar.

Von Daniel Wirsching

Etwa 15 Menschen stehen am Eingang jener Gasse mitten in Regensburg, in der sich das Haus von Papst-Bruder Georg Ratzinger (96) befindet, des früheren Kapellmeisters der weltberühmten Regensburger Domspatzen. Die Polizei hat sie abgeriegelt, denn in dem Haus befindet sich auch Joseph Ratzinger (93) – der emeritierte Papst Benedikt XVI. Er ist am Donnerstag völlig überraschend von Rom nach Regensburg gereist, um seinem Bruder beizustehen, der im Sterben liegt.

Der emeritierte Papst kam sichtlich erschöpft am Münchner Flughafen an

Bistumssprecher Clemens Neck ist am Freitagvormittag ebenfalls hierhergekommen. „Es ist ruhig, die Stimmung ist von Respekt getragen“, erzählt er unserer Redaktion am Telefon. Er spüre in der Stadt und darüber hinaus eine große Anteilnahme der Menschen. Sie bemerkten die „brüderliche Treue und gegenseitige, lebenslange Zuneigung“ von Joseph und Georg Ratzinger und begleiteten die beiden mit Sympathie. Dies gelte selbst für die angereisten Journalisten, sagt Neck. Sie verhielten sich ebenfalls respektvoll. Das Bistum Regensburg hatte die Öffentlichkeit darum gebeten, die Privatsphäre der Brüder zu wahren. Bislang hätten sich alle daran gehalten. Neck sagt, er habe noch keine Drohne gesehen, die Paparazzi-Fotos aus der Luft machen könnte. Auch sei wohl kein Zimmer in nahen Häusern von Journalisten angemietet worden.

Clemens Neck, der Bistumssprecher, hat seit Donnerstag viel zu tun: Das Interesse an seinen Informationen ist hoch. Kein Wunder. Denn dass Benedikt noch einmal in seine Heimat zurückkehrt, galt bis vor Kurzem noch als ausgeschlossen. Er selbst ist ein gebrechlicher, alter Mann. Auf einem Foto, das auch offizielle Kircheneinrichtungen am Donnerstag veröffentlichten, sah man ihn bei seiner Ankunft auf dem Flughafen in München im Rollstuhl sitzen, sichtlich erschöpft.

Noch ist unklar, wie lange Benedikt in Regensburg bleibt

Nach Angaben von seinem Privatsekretär, Erzbischof Georg Gänswein – einer seiner Begleiter –, war er das auch. Die Reise habe ihn angestrengt. Neck sagt: „In diesem Alter hängt vieles von der Tagesform ab.“ Er betont: „Für beide Brüder ist diese Begegnung ein Lebenselixier.“ Und er bekräftigt diesen Satz mit einer Beobachtung, die er gemacht habe: „Vorhin habe ich Georg Ratzinger noch singen gehört. Das Fenster stand offen.“

Zu diesem Zeitpunkt am Freitagvormittag feierten die Brüder ein gemeinsames Hochamt zum Herz-Jesu-Fest. Zwei Mal am Tag, vormittags und nachmittags, wird Benedikt seinen Bruder vermutlich in den nächsten Tagen aufsuchen – dabei werden sie viel beten, die priesterliche Tagesliturgie. „Sie werden das tun, was sie als Priester immer tun – nun aber gemeinsam“, sagt Clemens Neck. Im Moment seien seines Wissens nach Erzbischof Gänswein, eine Ordensfrau und ein weiterer Prälat bei Georg und Joseph Ratzinger.

Wie lange Benedikt in Regensburg bleibt, wisse er nicht. Die Bild hatte berichtet – unter Berufung auf das nähere Umfeld des emeritierten Papstes: „Er wird so lange bleiben, bis der Lebensweg seines Bruders zu Ende geht.“ Bistumssprecher Clemens Neck bezeichnet das als „reine Spekulation“. Ziel von Benedikts Besuch sei, seinen Bruder noch einmal zu sehen. „Im Moment gibt es keine weiteren Pläne.“

Benedikt besuchte zuletzt im Jahr 2006 seine bayerische Heimat

Mit Sicherheit kann Neck dagegen sagen, dass Benedikt, der im Regensburger Priesterseminar übernachtet, am Freitagmorgen „ein echt bayerisches Frühstück“ bekam. Und dass ihn mittags Apfelstrudel erwartet. Zum aktuellen Zustand des schwerkranken Georg Ratzinger kann er am späten Freitagvormittag wenig sagen. Seit Jahren schon ist der Papst-Bruder auf den Rollstuhl angewiesen und fast blind. So er sterben sollte, wird er vermutlich auf dem „Unteren Katholischen Friedhof“ in Regensburg beerdigt. Zumindest geht Clemens Neck davon aus.

Benedikt besuchte im Jahr 2006 zuletzt seine bayerische Heimat, seine letzte Deutschlandreise war im Jahr 2011. Sein Besuch in Regensburg jetzt ist die erste bekannte Reise seit 2013, die ihn außerhalb Italiens führt. Seit seinem Rücktritt als Papst am 28. Februar 2013 lebt er zurückgezogen im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten. Für die Reise nach Regensburg habe er sich kurzfristig und in Absprache mit seinem Nachfolger Papst Franziskus entschieden, hieß es.

