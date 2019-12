vor 34 Min.

Schicksale, Hochzeiten, tödliche Attacke: Das bewegte die Region 2019

2019 bewegten viele Ereignisse die Menschen in der Region. In Augsburg sorgte der Tod eines Feuerwehrmannes für Entsetzen, der bei einer Auseinandersetzung am Königsplatz gestorben war.

Eine tödliche Attacke, ein ausgesetzter Säugling und Hochzeiten: Wir führen im Jahresrückblick 2019 durch die meistgelesenen Themen in den Landkreisen der Region.

Von Sascha Geldermann

Nicht nur Unglücke und Verbrechen haben die Menschen in der Region im Jahr 2019 bewegt, sondern auch Hilfsbereitschaft und Hochzeiten. Wir geben einen Überblick über die meistgelesenen Themen in jedem Landkreis. Klicken Sie einfach auf die Links, um die ganzen Geschichten zu erfahren.

Stadt Augsburg: Tödliche Attacke löste Trauer und Wut aus

Nichts hat Augsburg 2019 so sehr bewegt, wie die tödliche Attacke am Königsplatz: Ein 49-jähriger Feuerwehrmann starb nach einem Schlag gegen den Kopf, als er sich mit seiner Frau und Freunden auf dem Rückweg vom Christkindlesmarkt befand. Das waren die meistgelesenen Themen des Jahres in Augsburg:

Beim Augsburger Sport interessierten unsere Leser vor allem zwei Abgänge: Abwehrspieler Martin Hinteregger erzwang beim FC Augsburg seinen Abschied, die Augsburger Panther mussten nach einer erfolgreichen Saison im Frühjahr ihren Trainer Mike Stewart gehen lassen:

Kreis Augsburg: Känguru hüpft durch die Stauden

Im Kreis Augsburg bekam ein Verbrechen die meiste Aufmerksamkeit: In Nordendorf soll ein Anwohner mit Pfeilen auf zwei Männer geschossen und sie schwer verletzt haben. Aber auch eine " Bauer sucht Frau"-Hochzeit interessierte die Menschen - und dann war da noch das Känguru, das durch die Stauden hüpfte und für Verwunderung sorgte:

Ein Känguru war im Augsburger Land im Staatswald unterwegs: Aufgenommen hat das Bild Forstwirt Peter Rieger in den südlichen Stauden. Bild: Peter Rieger

Kreis Aichach-Friedberg: Noch eine "Bauer sucht Frau"-Hochzeit

Die Landwirte in der Region hatten 2019 Glück in der TV-Liebe: Nicht nur im Kreis Augsburg, sondern auch im Kreis Aichach-Friedberg heiratete ein "Bauer sucht Frau"-Paar. Ansonsten bewegten vor allem traurige Nachrichten die Menschen im Landkreis:

75 Bilder Steffi und Stephan: So schön war ihre kirchliche Trauung Bild: Alice Lauria

Kreis Dillingen: Ein Findelkind und ein "Trecker Babe"

In Unterglauheim fand ein Spaziergänger durch Zufall einen Säugling, den die Mutter in einer Wiese ausgesetzt hatte. Die gute Nachricht: Das Kind überlebte und kam in eine Pflegefamilie. Aufmerksamkeit bekam außerdem eine Hobby-Bäuerin aus Lauingen, die als "Trecker Babe" im TV zu sehen war:

Alina Zacher aus Lauingen fährt leidenschaftlich gerne Traktor. Bild: Schopf

Kreis Donau-Ries: Warum Jean-Claude Van Damme nach Nördlingen kam

Für Schlagzeilen sorgte ein 19-Jähriger, der vor dem Ankerzentrum in Donauwörth randalierte. Vielleicht hätte Jean-Claude Van Damme ihn aufgehalten, wenn er zufällig vor Ort gewesen wäre: Der Schauspieler besuchte den Landkreis - kam allerdings nur nach Nördlingen:

22 Bilder Ein Hollywood-Star fährt mit DON-Kennzeichen Bild: Robert Milde

Kreis Günzburg: Polizei sucht zwei geflohene Männer - und trennt Brautpaar

Zwei Männer flohen im September aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg und schafften es damit bundesweit in die Medien - unter anderem waren ihre Fahndungsfotos bei "Aktenzeichen XY" zu sehen. Einen ganz anderen Polizeieinsatz löste ein Brautpaar in Balzhausen aus:

Aus dem Bezirkskrankenhaus in Günzburg konnten zwei Männer fliehen. Bild: Bernhard Weizenegger

Kreis Landsberg: Große Hagelkörner und eine Mückenplage

Hagelkörner und Mücken sorgten dafür, dass viele Menschen im Landkreis Landsberg und am Ammersee 2019 nicht nur schöne Momente erlebten. Vor allem das Unwetter hinterließ Spuren:

So groß waren die Hagelkörner beim Unwetter im Sommer in Riederau. Bild: Sabine Nagel

Kreis Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt: Zwischen Audi und Flugtaxis

Die Menschen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen interessieren sich nicht nur für Audi, sondern neuerdings auch für Flugtaxis. Am meisten hat aber ein 23-Jähriger beeindruckt, der ein Leben gerettet hat:

15 Bilder Lufttaxi in Ingolstadt vorgestellt - Bilder zum City Airbus Bild: Luzia Grasser

Kreis Neu-Ulm: Viele Aufreger im Jahr 2019

Im Kreis Neu-Ulm gab es 2019 einige Aufreger: Dazu gehörten Strafzinsen der Sparkasse, die lebensgefährliche Aktion junger Männer - und der Großeinsatz in Neu-Ulm für eine Frau, die auf der Suche nach ihrem Handy in die Donau gestiegen war:

Als die Retter in der Donau nach der Frau suchten, war diese längst wieder an Land. Bild: Thomas Heckmann

Kreis Unterallgäu: Vergewaltiger zu langer Haftstrafe verurteilt

Unser Jahresrückblick endet mit den Themen, die das Unterallgäu am meisten bewegt haben. Dazu zählten auch 2019 die Vergewaltigungen aus dem Vorjahr. Der 26-jährige Täter stand nämlich vor Gericht und wurde zu einer Gefängnisstrafe von 14 Jahren verurteilt:

Ein 26-Jähriger wurde wegen Vergewaltigungen im Unterallgäu verurteilt. Einer der Tatorte in Babenhausen: Der Mann hatte dort zwei Frauen angegriffen. Bild: Wilhelm Schmid (Archiv)

