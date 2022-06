Bahn

vor 3 Min.

Alltag statt Ansturm: So lief der Start des Neun-Euro-Tickets

Am ersten Geltungstag des Neun-Euro-Tickets sind die Fahrgäste im Berufsverkehr am Mittwochmorgen weitgehend reibungslos ans Ziel gekommen.

Plus Überfüllte Züge, genervte Pendler, massig Ausflügler: Was wurde nicht alles herbeigeredet zum Start des Neun-Euro-Tickets. In München und im Allgäu kam es ganz anders.

Von Victoria Schmitz und Tobias Schuhwerk

Genüsslich beißen die beiden Frauen nochmal in ihr Butterbrot. In der Ellenbeuge, verpackt in einer türkisen Outdoorjacke, hat eine der beiden ihre rote Ein-Liter-Trinkflasche geklemmt. Beide tragen Rucksäcke. Iris und Monika, die hellen Haare jeweils zu einem praktischen Zopf gebunden, haben sich an diesem Mittwoch für einen Ausflug einen Tag freigenommen - von Landshut, ihrer Heimatstadt, nach Augsburg soll es gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen