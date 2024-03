Corona

18:00 Uhr

Aufarbeitung der Pandemie: "Natürlich wurden Fehler gemacht"

Plus Vor vier Jahren ging Deutschland in den ersten Lockdown. Der Ruf nach Aufarbeitung ist groß. Wie Menschen, die eine entscheidende Rolle spielten, zurückblicken und was anders hätte laufen müssen.

Von Stephanie Sartor

Haus 10 ist ein unscheinbarer Neubau, eierschalenweiß, viele Fenster, davor Bäume, Rasen, ein bisschen Frühling. In vielen Jahren wird das Gebäude vielleicht einmal in den Geschichtsbüchern stehen. Denn in Haus 10 der München Klinik Schwabing wurden die ersten deutschen Coronapatienten behandelt, im ersten Stock, in den Zimmern, die kleine Balkone haben. Damals haben die Klinikmitarbeitenden einen Fernseher hergetragen. Damit einer der Männer, der drei Wochen von der Außenwelt isoliert war, wenigstens die Champions-League schauen konnte. Eine nette Anekdote. Wie schlimm das alles noch werden würde, wusste damals niemand.

Von Haus 10, wo die Abteilung für Infektiologie untergebracht ist, sind es nur wenige Schritte bis zum Altbau der Klinik. Im dritten Stock, in einem hellen Büro mit weißen Sprossenfenstern und schwarzen Sesseln, sitzt Clemens Wendtner – der Mann, der mit seinem Team damals die Coronapatienten behandelt hat. Vier Jahre ist das her. „Wir haben so vieles nicht gewusst. Und natürlich wurden Fehler gemacht“, sagt Wendtner, kurze braune Haare, dunkle Cordhose, weißes Hemd, an diesem warmen März-Mittag und nimmt auf einem der Sessel Platz. Zeit, zurückzuschauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen