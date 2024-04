Energieversorgung

17:57 Uhr

Bayern will den Platz an der Sonne – und setzt auf Kernfusion

Plus Seit über 30 Jahren wird in Garching an der Kernfusion geforscht. Wissenschaftler sprechen schon vom ersten Kraftwerk. Doch dafür braucht es viel Geld.

Von Christoph Frey

Der Kern des Ganzen ist nur zu erahnen. Ein Gewirr von Leitungen, Messgeräten, Heiz – und Kühlgeräten verbirgt den gut zwei Meter messenden Metallbehälter nahezu vollständig. "Donut", sagen die Forschenden zu ihm, weil seine Form an das Gebäck erinnert. In dem Ring wird bei Temperaturen von bis zu 100 Millionen Grad Plasma erzeugt, ein Magnetfeld hält es auf Abstand zur Metallwand.

So in etwa funktioniert in der Experimentieranlage in Garching die Kernfusion, die manche Menschen von der sauberen und unerschöpflichen Energiequelle träumen lässt. Kritiker dagegen sprechen von einem teuren Traum, der niemals Realität wird. Ziel der Fusionsforschung ist es, aus der Verschmelzung von Atomkernen in einem Kraftwerk Energie zu gewinnen. Ein Gramm Plasma entspricht einem Brennwert von elf Tonnen Kohle. Die Fusionsbrennstoffe selbst sind billig und auf der Erde gleichmäßig verteilt.

