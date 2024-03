Ist Religionsunterricht noch zeitgemäß?

Plus Bayerns Schulen dürfen zugunsten von Mathe und Deutsch bei mehreren Fächern kürzen, aber nicht bei Religion. Gleichzeitig besuchen immer weniger Kinder den konfessionellen Unterricht.

Woher? Wozu? Wohin? Diesen Grundsatzfragen des menschlichen Daseins soll im Religionsunterricht Raum gegeben werden. So steht es im ersten Satz des bayerischen Lehrplans. Dasselbe fragen sich die Kritikerinnen und Kritiker der Grundschulreform, allerdings mit Blick auf die Glaubenslehre selbst: Wozu Religionsunterricht? Wohin soll das führen?

Drei Wochenstunden entfallen im Grundschul-Lehrplan der Klassen 3 und 4 auf das Fach Religion, in den ersten beiden Jahrgangsstufen sind es zwei. Das bleibt auch nach dem Umbau der Schulart so. Um mehr Mathematik und Deutsch unterzubringen, dürfen die Schulen künftig zwar eine Stunde Englisch streichen und auch bei Musik, Kunst oder Werken kürzen, aber nicht Religion. Kultusministerin Anna Stolz ( Freie Wähler) hätte es gern anders gemacht, aber Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte dem Fach eine Bestandsgarantie gegeben. Dabei sinkt die Zahl der Kinder, die den konfessionellen Religionsunterricht besuchen.