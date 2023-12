Hochwassergefahr in Bayern steigt am Wochenende

Am Wochenende werden in Bayern Regen und Tauwetter erwartet. Dadurch steigt die Hochwassergefahr. Was das regional bedeutet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Bereits am Mittwoch hat das Tauwetter nach dem heftigen Schneefall am vergangenen Wochenende lokal zu kleinen Ausuferungen geführt. Wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern (HND) berichtet, besserte sich die Lage aber am Donnerstag wieder. Aktuell gilt lediglich für den Landkreis Forchheim eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen. Der Pegel der Laufermühle/Aisch soll die Meldestufe 1 erreichten. Auch kleinere Gewässer können über die Ufer treten.

Flächenweite Hochwassergefahr in Bayern am Wochenende

Ab dem Wochenende erwartet der HND in Bayern dann eine flächenweite Hochwassergefahr. Was das regional bedeute, werde sich aber erst in den kommenden Tagen zeigen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag.

Niederschläge und Tauwetter sorgen in Bayern für Hochwassergefahr

Während es am Donnerstag in Bayern größtenteils trocken bleibt, ziehen am Freitag Niederschläge auf. An den nördlichen Mittelgebirgen und nach Osten hin fällt oft Schnee. Auch in der Nacht zum Samstag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regen und Schnee. Der Tag beginnt dann zwar meist trocken, doch später kommt wieder Regen auf. Dieser breitet sich in der Nacht zum Sonntag aus, Schnee gibt es nur noch im höheren Bergland. Vor allem am Vormittag rechnet der DWD mit Schauern. Am Montag steigt die Schneefallgrenze auf etwa 2000 Meter. In tieferen Lagen soll es über einen längeren Zeitraum regnen. Dann könnte die Warnschwelle für Dauerregen des DWD in Staulagen der Mittelgebirge und an den Alpen überschritten werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Die Hochwassergefahr soll aber nicht nur wegen des erwarteten Niederschlags, sondern auch wegen der steigenden Temperaturen zunehmen. Am Freitag liegt die Höchsttemperatur in Bayern bei +4 Grad, am Samstag wird es am Untermain und Bodensee sogar bis zu +8 Grad warm und am Sonntag erreicht die Temperatur sogar bis zu +10 Grad.

Lesen Sie dazu auch