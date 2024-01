Aiwanger: "Wir müssen den Bauern für die Demos dankbar sein"

Plus Freie-Wähler-Chef sieht gesellschaftliche Trendwende: Nun demonstrieren auch Konservative. Im Interview spricht er zudem über Umsturzgefahren und Klimakleber.

Herr Aiwanger, bei den aktuellen Demonstrationen tauchen Sie öfter auf als viele andere Politiker. Sind Sie der heimliche Landwirtschaftsminister in Bayern?

Hubert Aiwanger: Die Interessen der Landwirtschaft vertreten Freie Wähler und die CSU. Es ist besser, Bayern hat zwei Parteien, die sich um die Landwirtschaft bemühen, als es in der Bundesregierung aussieht, wo wir drei Parteien haben, die gemeinsam gegen die Bauern arbeiten. Es ist wichtig, den Bauern jetzt Rückendeckung zu geben, anstatt sie in eine Ecke zu stellen, sie auszupfeifen und ihnen vorzuwerfen, sie würden auf hohem Niveau jammern.