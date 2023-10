Corona-Experte Wendtner: "Eine Entwarnung kann ich aktuell nicht aussprechen"

Plus Corona-Experte Clemens Wendtner erklärt, wie sich die Infektionslage entwickeln könnte, wie groß das Post-Covid-Risiko ist und warum er selbst noch Maske trägt.

Professor Wendtner, tragen Sie eigentlich privat noch Maske?

Prof. Dr. Clemens Wendtner: Ja, ich trage Maske, natürlich beruflich, aber auch privat. Wenn ich etwa fliege oder U-Bahn fahre. Ich stelle allerdings fest, dass ich einer der ganz wenigen bin. Da bin ich aber resilient, das ist mir egal. Ich schütze mich und meine Patienten, die ich nicht anstecken möchte. Meine Erfahrung und die meiner Kolleginnen und Kollegen sind, dass wir jetzt gerade sehr viele Atemwegsinfektionen haben, inklusive Covid. Wir bereiten deshalb zusammen mit den Uniklinika eine Aktion mit dem Titel "Von O bis O" vor. Wir wollen dazu animieren, von Oktober bis Ostern Maske zu tragen, vor allem in öffentlichen, geschlossenen Räumen, natürlich auf freiwilliger Basis.